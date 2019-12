To frivillige brannmenn døde og tre ble skadd i en trafikkulykke da de var på vei for å bekjempe skogbranner i delstaten New South Wales i Australia.

Det har øket trykket mot Morrison, som får kritikk fra flere hold for å reise på ferie mens delstaten NSW står midt i en skogbrannkrise. Det er innført unntakstilstand på grunn av ekstrem varme og hetebølgen som gjør skogbrannene verre.

REUTERS/NTB SCANPIX

«Jeg beklager dypt hvis noen av de mange australierne som er rammet av de forferdelige krattbrannene har blitt støtt fordi jeg dro på ferie med familien på dette tidspunktet», uttalte Morrison i en pressemelding fredag.

Morrison opplyser at han vil returnere til Australia så snart det lar seg gjøre, skriver avisen Sydney Morning Herald.

REUTERS/NTB SCANPIX

Var i kolonne

De frivillige brannmennene kjørte i en kolonne nær byen Buxton torsdag kveld da kjøretøyer de satt i, traff et tre og rullet av veien, opplyser brannvesenet i New South Wales (NSW).

Buxton ligger om lag hundre kilometer sørvest for Sydney.

– Dette er en helt forferdelig hendelse i det som allerede er en vanskelig dag og skogbrannsesong, sier brannvesenet i en uttalelse.

Mer enn 1.700 brannmenn prøver å bekjempe omtrent 100 skog- og krattbranner i delstaten.