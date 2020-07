123 henrettelser i Iran så langt i år

Minst 123 personer er henrettet i Iran i løpet av de første seks månedene i år. Bare 36 av dem har vært omtalt av lokale medier eller myndigheter.

Henging fra kran er en utbredt henrettelsesmetode i Iran. Dette bildet viser en massehenrettelse i 2007. AP Photo/Halabisaz,

NTB

Nå nettopp

Én av henrettelsene ble gjort offentlig, og en annen ble skutt av en eksekusjonspelotong foran flere sivile i et fengsel, ifølge en rapport fra Iran Human Rights (IHR).

Det er en vekst på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

104 personer av de henrettede var siktet for overlagt drap, sju var siktet for narkotikarelatert kriminalitet, fem var siktet for voldtekt, og fire for «fiendskap mot Gud». I de tre siste tilfellene er det ukjent hva de var siktet for.

To av de henrettede var under 18 år da de ble arrestert.