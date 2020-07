Hachalu Hundessas musikk ga stemme til Oromia-folket, Etiopias største folkegruppe, som lenge har følt seg marginalisert. Hachalu var også en lederfigur i opprøret som i 2018 førte Abiy Ahmed til makten.

Mandag kveld ble Hachalu skutt og drept. Etterpå strømmet folk inn til hovedstaden fra Oromia-området rundt byen, og det brøt det ut store demonstrasjoner.

Flere andre steder ble det tirsdag også meldt om sammenstøt, og minst fire personer ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker.

TIKSA NEGERI / Reuters/NTB scanpix

Fordømmer drapet

Statsminister Abiy Ahmed, som selv er oromo, kaller drapet på sangeren en tragedie og lover at gjerningsmennene skal pågripes. Det er ikke klart hvem som sto bak drapet, men politiet sier at de har mistenkte.

En av Etiopias fremste opposisjonspolitikere, Jawar Mohammed, er pågrepet under uroen i Addis Abeba sammen med 34 andre personer, opplyser politiet.

Jawar er en tidligere mediemogul som nylig sluttet seg til det etnisk baserte opposisjonspartiet Oromos føderalistkongress.

Han ble pågrepet da han og tilhengerne hans forsøkte å hindre at Hachalus levninger ble brakt til fødebyen Ambo, der han skal gravlegges. De ville i stedet at de skulle føres til hovedstaden.

Ifølge politiet ble en politibetjent drept i sammenstøtet som fulgte. Det skal også ha blitt beslaglagt flere skytevåpen og ammunisjon fra Jawars bil.

STIAN LYSBERG SOLUM/NTB scanpix

Frykt for opptrapping

Pågripelsen av Jawar kan bidra til å forverre situasjonen

Oromo-folket er Etiopias største folkegruppe. Selv om Abiy selv er fra oromo-folket, beskylder mer ekstreme oromo-aktivister ham for ikke å fremme deres interesser i tilstrekkelig grad siden han kom til makten.

Abiy har tatt til orde for at landets politiske partier ikke skal være basert på etnisitet i et forsøk på å dempe motsetningene mellom landets ulike folkegrupper. I fjor ble han tildelt Nobels fredspris for reformene han har innført i hjemlandet, og for sin innsats i flere andre fredsprosesser.

Kort før Hachalu ble drept, kritiserte han Abiy for ikke å få bukt med de etniske motsetningene i landet.