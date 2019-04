Barn etter IS-voldtekter får ikke bli med mødrene hjem

Onsdag denne uken sa jesidiene i en uttalelse at alle jesidier som var blitt reddet ut av fangenskap hos Den islamske staten (IS), ville bli akseptert. Tusener av jesidier ble tatt til fange og gjort til slaver for IS i august 2014. Mange har imidlertid blitt frigjort og har kommet tilbake til det jesidiske samfunnet.

Det har imidlertid ikke vært tilfelle for barn som har vært resultat av at en jesidisk kvinne ble voldtatt av en mann fra IS.

Aftenposten kjenner til en rekke tilfeller av at disse kvinnene ble nektet å ta med seg barna sine hjem.

– Vår første uttalelse ble tolket feil

Uttalelsen fra jesidienes religiøse råd ble tolket i retning av at også barn som var resultat av en voldtekt, nå ville bli ønsket velkommen, blant annet av nyhetsbyrået AP.

Det er ikke tilfelle, klargjør det religiøse rådet i en ny uttalelse, ifølge det kurdiske nyhetsnettstedet Rudaw.

– Vår tidligere uttalelse gjaldt ikke barn som var resultat av en voldtekt, men de som ble født av jesidiske foreldre, klargjør rådet i en uttalelse som ble offentliggjort lørdag.

Fakta: IS begikk folkemord mot jesidiene Jesidiene er en av mange minoriteter i Irak. De har en særpreget religion som kombinerer elementer fra flere av de andre store religionene som finnes i regionen. Antallet anslås å ligge mellom 0,5 og 1,2 millioner. De har i århundrer feilaktig blitt anklaget for å være djeveldyrkere. Oppfatningen om jesidiene som djeveldyrkere ble av Den islamske staten brukt som en begrunnelse for deres forbrytelser mot jesidiene. Den 3. august 2014 erobret IS store områder ved Sinjar, der mange av jesidiene var bosatt. Tusener ble drept, mens atter andre tusener ble tatt til fange. Tilfangetatte jesidier fikk status som slaver. Kvinner og jenter ble utsatt for voldtekt og mishandling. Alle ble tvunget til å konvertere til Islam. Barn ble hjernevasket til å kjempe på IS’ side. En FN-nedsatt kommisjon for Syria fastslo i 2016 at IS begår folkemord mot jesidiene. De slår fast at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

– Sterk opposisjon førte til snuoperasjon

– Den nye uttalelsen er resultat av sterk opposisjon innenfra samfunnet selv, sier Murad Ismael til Rudaw. Han er leder for Yazda, en organisasjon som kjemper for jesidienes rettigheter.

Han sier til nettstedet at det kom protester fra noen politiske partier, religiøse ledere og lederfigurer for noen stammer og grupper i samfunnet.

– Noen mente dette ble litt for mye og at det er klart i strid med jesidienes religion, sier han.

Selv sier han seg lei for at barna blir avvist.

– Dette kan få katastrofale følger for barna, sier han til Rudaw. – Men vi må bøye oss for uttalelsen fra det religiøse rådet.

Jesidiene vil ha endringer i irakisk lov

Cirka 3000 jesidier er fremdeles savnet etter IS’ angrep på jesidiene. Aftenposten har snakket med jesidier som tror mange kvinner har valgt å ikke komme tilbake til de jesidiske samfunnet fordi de ikke vil gi fra seg barna sine.

Jesidiene har strenge regler som tilsier at en jesidi kun kan gifte seg med en annen jesidi.

Samtidig sier irakisk lov at et barn skal registreres med samme religion som faren. Dermed vil et barn som fødes av en jesidisk kvinne etter å ha blitt voldtatt av et IS-medlem, bli registrert som muslim i offentlige registre. Barnet vil få et ID-kort der det står at barnet er muslim.

Dette er noe jesidiene har forsøkt å få endret på, men hittil uten hell.

– Vi frykter at det skal bli vanskelig å få endret loven, siden det irakiske parlamentet domineres av ekstreme muslimske partier, sier Khidher Domle en aktivist og forsker ved Universitetet i Duhok.