Tidligere visepresident Joe Biden har toppet meningsmålingene helt siden man begynte å spørre velgerne om hvem de ønsket seg som president i 2020. Mange er nå entusiastiske over at 76-åringen kaster seg inn i valgkampen.

På de siste meningsmålingene er det kun Biden og tidligere presidentkandidat Bernie Sanders som kommer over 20 prosent – alle de andre ligger faktisk med en oppslutning under ti prosent.

Men det er også en betydelig andel demokrater som er skeptiske til den gamle ringreven.

De frykter at Biden vil torpedere partiets sjanse til å vippe Donald Trump ut av Det hvite hus.

Her er de viktigste for- og motargumentene som er blitt fremmet om Biden i 2020-diskusjonene de siste månedene:

4 grunner til at Biden er en vinner:

JONATHAN ERNST / REUTERS

Han er best egnet til å slå Trump

«Valgbarhet» er kronargumentet for dem som mener Joe Biden er demokratenes beste kort. Den tidligere visepresidenten er et velkjent navn for nesten alle amerikanere. 98 prosent vet hvem han er, ifølge Morning Consult, og 75 prosent har et positivt inntrykk av ham. Det betyr at han ikke trenger å bruke mye så mye tid på å introdusere seg selv.

Han kan vinne tilbake hvite velgere i Midtvesten

Biden liker å skryte av sin oppvekst i Pennsylvania, og at han kommer fra en arbeiderklassefamilie. Demokratene har mistet hvite velgere i industri- og landbruksstatene i Midtvesten helt siden de begynte å stemme på Reagan på åttitallet. Biden ble brukt hyppig i disse statene under Obamas valgkampanjer i 2008 og 2012.

Han har erfaring nok til å rydde opp etter Trump

Joe Biden har vært i Kongressen siden syttitallet. Han var visepresident i åtte år. 76-åringen har et enormt nettverk og inngående kjennskap til hvordan Washington fungerer. Mange demokrater ønsker seg erfaring og en stødig ledelse i Det hvite hus etter kaotiske år med Trump, hevder Biden-tilhengerne.

Velgerne vet hva de får

Biden har allerede tilbrakt åtte år i regjeringen, og representerer en moderat linje i det demokratiske partiet. Han representerer dermed en mer tradisjonell politikk som også kan være attraktiv for uavhengige velgere og sentrumsorienterte amerikanere.

JONATHAN ERNST / REUTERS

4 grunner til at Biden en taper:

Han er for gammel

Biden er 76 år og vil være 78 når han eventuelt tiltrer som president. Det er langt eldre enn Trump, som var 70 da han ble sverget inn i 2016. Dersom Biden vinner og blir sittende i 8 år, vil han være 86 når han går av. Demokratenes ledende figurer i Kongressen er også sterkt dominert av politikere som er født før andre verdenskrig, noe som gir dem en svært lite ungdommelig profil.

Politikken hans er utdatert

Kjernen i partiet har beveget seg mot venstre, og har endret standpunkt på mange ting. Unge amerikanere er mer positive til sosialdemokratiske løsninger, og ønsker seg store, dyptgripende endringer. Biden representerer fortiden, og en politikk som ikke harmonerer med den dominerende ideologien i dagens parti.

Han har tapt to ganger før og er en dårlig kandidat

Biden var presidentkandidat i 1988 og 2000. Begge gangene gjorde han det dårlig. I 1988 ble det avslørt at han hadde plagiert deler av tidligere justisminister Robert Kennedys taler og vevd dem inn i sine egne. Flere har påpekt at de eneste valgene Biden har vunnet på egen hånd er senatsvalgene i den bitte lille delstaten Delaware, der han de fleste gangene ikke møtte reell motstand.

Fortiden kan innhente ham

For et par uker siden kom det frem at flere kvinner har reagert på hvordan Biden har berørt dem. Ingen av dem anklaget ham for seksuell trakassering, men Biden er kjent for å bruke mye fysisk nærhet i kommunikasjon, spesielt med kvinner. Dette kan bli et problem. Han er også kjent for å være uforsiktig med det han sier og har i tidligere kampanjer blitt kalt en «tabbemaskin». I den nye medievirkeligheten kan dette bli et større problem enn før.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.