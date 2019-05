– Det er en skam at historiens avskum viser sitt stygge tryne til og med på denne dagen. Nazismen burde vært begravd på historiens kirkegård, sa den sosialdemokratiske statsministeren i Umeå på nordøstkysten.

Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) hadde 1. mai fått tillatelse til å demonstrere i tre svenske småbyer. I Kungälv nord for Göteborg ble 25 personer, både nynazister og motdemonstranter, pågrepet eller innbrakt. En politipatrulje til hest ble angrepet med brostein, men ingen ble skadd.

Politiet anslo at rundt 300 NMR-sympatisører ble møtt av rundt 500 motdemonstranter. Noen av dem forsøkte å stanse nynazistenes markering, og politiet fikk en stor jobb med å holde dem atskilt. En fargeglad gruppe motdemonstranter var kledd i klovnedrakter, mens andre var maskert på tross av at politiet hadde lagt ned forbud mot dette.

Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Vil åpne for forbud

I Ludvika i Dalarna anslår politiet at opptil 150 personer gikk i NMRs 1. mai-tog, rundt halvparten så mange som i fjor. Flere partier, organisasjoner og menigheter hadde mobilisert til en motdemonstrasjon under parolen «Ingen rasister i våre gater». Også her var antinazistiske klovner synlig i gatene.

I Finland er NMR forbudt, og Löfven vil nå utrede muligheten for å forby nazistiske organisasjoner også i Sverige.

Regjeringen har tidligere satt ned et utvalg som ser på om visse symboler, flagg og lignende kan forbys. Statsministeren vil nå også finne ut om grunnloven gir rom for å forby organisasjoner og varsler en utredning i inneværende regjeringsperiode.

Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Löfven i motvind

– Et demokratisk samfunn må forsvare seg. Vi kan ikke bare se på når udemokratiske krefter bruker demokratiet for å tilintetgjøre demokratiet, sier Löfven.

Löfven fikk følge av rundt 600 i 1. mai-toget i Umeå. Socialdemokraterna er i motvind etter å ha gått med på tøffe kompromisser om svekkede arbeiderrettigheter og senkede skatter for dem med høy inntekt.

Avtalen med de borgerlige partiene Centern og Liberalerna sikret Löfven fortsatt regjeringsmakt, men har fått kritikk av LO-folk så vel som sosialdemokratiske velgere.

Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Kritikk fra opposisjonsleder

Statsministeren anklaget 1. mai mange av de konservative i Sverige for å ha gitt opp kampen mot høyreekstremister og i stedet «vurderer om de skal bruke deres stemmer for selv å komme til makten».

Löfven oppfordret deretter de to høyrepartiene Moderaterna og Kristdemokraterna til å stå imot, noe som fikk Moderaternas leder til å reagere kraftig.

– Svensk sosialdemokrati skjemmer seg ut. At en statsminister i et vestlig demokrati skildrer to demokratiske opposisjonspartier som høyreekstreme er unikt. Stefan Löfven tar debatten til nye bunnivåer, sier Ulf Kristersson.