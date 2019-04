Frykt for nye angrep på Sri Lanka

Politiet er synlig til stede på gatene i Colombo. Det har kommet advarsler om mulige nye angrep fra den militante islamistgruppen som anklages for å stå bak påskens terrorangrep, Over 250 mennesker ble drept i et koordinert selvmordsangrep mot kirker og hoteller om morgenen første påskedag,

Utenfor en av kirkene som ble angrepet, var det fredag flere soldater enn normalt i gatene, og flere butikker i området holdt stengt. Fernando korser seg idet han kommer ut av butikken sin og ser over mot kirken. Han er en av mange som er bekymret for nye angrep.

– Det finnes ingen trygghet lenger. Det er ikke trygt å gå i kirken, selv barn er redde for å gå i kirken, sier han.

Myndighetene har oppfordret landets muslimer til å be hjemme fredag, i stedet for å samles til den tradisjonelle fredagsbønnen i moskeen.

Australia advarer

Australske myndigheter advarer sine borgere og skriver i et nytt reiseråd at «terrorister sannsynligvis vil gjennomføre flere angrep på Sri Lanka». Også steder som oppsøkes av turister kan være mål, skriver utenriksdepartementet. Landets borgere bes vurdere om reiser til Sri Lanka er nødvendige.

USAs utenriksdepartement advarer og sier terrorgrupper «fortsetter å planlegge» mulige angrep og at gudshus, flyplasser og turistområder kan være mål.

Norsk reiseråd

Også Norges utenriksdepartement oppdaterte sitt reiseråd etter søndagens angrep.

«Alle reisende bes om å holde seg i ro, og ikke oppsøke religiøse og offentlige steder til situasjonen er avklart. Følg med på lokale medier og følg råd fra lokale myndigheter», skriver UD, som UD «fraråder reiser til eller opphold på Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige».