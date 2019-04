13 millioner mennesker har besøkt katedralen Notre Dame hvert år. Kirken er midtpunkt i byen, der den befinner seg på Île de la Cité, øya som ligger midt i Seinen, elven som deler Paris i to. Nå frykter man for de mange kunstskattene både innvendig og utvendig.

Brannsjefen i Paris uttaler i kveld at de frykter de ikke vil kunne bevare kirken. 400 brannfolk arbeider med å få kontroll over brannen, noen er også inne i kirken for å forsøke å redde ut noen av skattene.

Her kan du lese om siste utvikling om brannen i Notre Dame:

Brannen har spredt seg svært raskt etter at den ble oppdaget rundt 18.30 mandag kveld.

Men her er noen av det man nå frykter har gått tapt:

