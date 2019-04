Sosialdemokraten Göran Persson foreslås av valgkomiteen i Swedbank. Det er nå opp til styret i banken å bestemme om Persson skal få rollen som styreleder.

– Vi er veldig glade for at det er et veldig sterkt navn vi har valgt. Göran Perssons bakgrunn er veldig interessant for oss, så vi er glade for at han stiller opp til dette oppdraget, sier Lennart Haglund, talsperson for Swedbanks valgkomité, til TT.

Persson var statsminister i Sverige fra 1996 til 2006 og leder for Socialdemokraterne fra 1996 til 2007.

Den svenske storbanken etterforskes for bedrageri etter mistanker om hvitvasking som skal ha funnet sted i flere baltiske land. Bankens tidligere styreleder Lars Idermark gikk av som styreleder som følge av SVTs avsløring om banken.

Da bankens kvartalsresultatet ble lagt fram torsdag forrige uke, opplyste banken at den oppretter en ny enhet som skal bekjempe hvitvasking, bedrageri og terrorfinansiering.