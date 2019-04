Religiøst råd sa nei til barn født etter voldtekt. Nå reagerer Nobel-vinner.

Mange kvinner som ble kidnappet av Den islamske staten (IS) og som har fått barn, våger ikke å returnere til familiene sine i Irak. Det sier Nadia Murad, fjorårets vinner av Nobels fredspris og aktivist for den religiøse minoriteten jesidiene.

Tusenvis av jesidiske kvinner ble kidnappet av IS og ble solgt som sexslaver. Noen av dem har fått barn etter å ha blitt voldtatt av menn som har tilhørt IS.

– Kvinner som er blitt reddet fra IS, vil ikke returnere til samfunnet de kom fra. Årsaken er at de er blitt fortalt at barna deres ikke er velkomne, sier Nadia Murad i en videomelding ifølge det kurdiske nettstedet Rudaw.

Religiøst råd: barn som er resultat av voldtekt vil ikke bli akseptert

Murad kom med sin uttalelse etter at jesidienes religiøse råd lørdag presiserte at barn som var resultat av en voldtekt, ikke ville bli akseptert av det jesidiske samfunnet.

Det religiøse rådet ble i forrige uke tolket i retning av at de anbefalte at alle skulle ønskes velkomne etter fangenskap, også barna som var resultat av en voldtekt. Men lørdag gikk de altså ut og avviste dette.

Denne U-svingen skyldes press fra jesidiske politikere og andre grupper, melder Rudaw. Det jesidiske samfunnet tillater ikke ekteskap med andre religioner og heller ikke at noen blir omvendt til andre religioner.

Fakta: Folkemordet mot jesidiene Jesidiene er en av mange minoriteter i Irak. De har en særpreget religion som kombinerer elementer fra flere av de andre store religionene som finnes i regionen. Antallet anslås å ligge mellom 0,5 og 1,2 millioner. De har i århundrer feilaktig blitt anklaget for å være djeveldyrkere. Oppfatningen om jesidiene som djeveldyrkere ble av Den islamske staten brukt som en begrunnelse for deres forbrytelser mot jesidiene. Den 3. august 2014 erobret IS store områder ved Sinjar, der mange av jesidiene var bosatt. Tusener ble drept, mens atter andre tusener ble tatt til fange. Tilfangetatte jesidier fikk status som slaver. Kvinner og jenter ble utsatt for voldtekt og mishandling. Alle ble tvunget til å konvertere til Islam. Barn ble hjernevasket til å kjempe på IS’ side. En FN-nedsatt kommisjon for Syria fastslo i 2016 at IS begår folkemord mot jesidiene. De slår fast at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

– Dette har vært utenfor kvinnenes kontroll

Nobelprisvinner Nadia Murad er åpenbart ikke fornøyd med det religiøse rådets avvisning av barn født etter en voldtekt.

– At en mann fra IS blir far til et barn, har vært utenfor den jesidiske kvinnens kontroll, sier Murad i videomeldingen hun søndag la ut på sin Facebook-side.

Hun sier hun er klar over at dette er en vanskelig sak, men gir klart uttrykk for at ingen bør blande seg inn i familienes avgjørelse.

– Jeg mener dette bør avgjøres av barnas mødre og familiene deres, heller enn at noen skal si «nei, de bør ikke ta med barna», mens andre sier «de bør få ta dem med seg», sier Murad.

Nesten 3000 jesidier er fremdeles savnet

Nobelprisvinneren ber jesidiene om å finne en «humanitær løsning», slik at de kan konsentrere seg om gjenoppbyggingen av jesidienes største by Sinjar, undersøkelser av massegraver med jesidiske ofre og de mange som fremdeles er savnet.

Av de 6417 jesidiene som ble kidnappet i august 2014, er 2992 fremdeles savnet, ifølge kontoret for jesidiske saker ved departementet for religion og utvikling ved Kurdistans regionale myndighet i Irak.

Kvinner venter med å vende hjem

Aftenposten har tidligere skrevet om jesidiske frivillige som leter etter jesidier i Syria. Vi får nå opplyst at cirka 20 kvinner som er blitt reddet, venter med å returnere til familiene sine i Irak. Som Nadia Murad var inne på i sin videomelding, er det mye som tyder på at dette er fordi kvinnene har fått beskjed om at barna de har fått under fangenskap ikke vil bli akseptert.

Aftenpostens kilder tror også at det kan finnes flere jesidiske kvinner og barn i den overfylte Al-Hol-leiren i Syria. De tror de jesidiske kvinnene foretrekker å bli boende sammen med tusenvis av kvinner med fortid i IS, heller enn å måtte gi fra seg barna sine.