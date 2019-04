Lys, sang og gråt. Tre kister fra samme familie ble fulgt til graven tirsdag. Men fortsatt mangler to. Berlington Joseph Gomez (33) og kona Chandrika Arumugam (31) hadde, som alltid, tatt med alle tre barna, Bevon (9), Clavon (6) og Avon (11mnd) til kirken St. Anthonys i Colombo søndag morgen. Så kom selvmordsbomberen.

De to yngste barna er ennå ikke funnet.

Tirsdag var det nasjonal sørgedag i Sri Lanka og mange av ofrene ble gravlagt etter terrorangrepene mot kirker og hoteller søndag.

Tilsammen er 321 nå bekreftet døde. Ifølge Unicef var 45 av dem barn. I tillegg er 500 skadet.

Det foregår en intens jakt på gjerningsmenn og på svar på hvorfor tipsene om de forestående terrorangrepene aldri ble håndtert. Tirsdag hevdet IS at de sto bak de koordinerte angrepene.

Samtidig forteller ofrenes historie om de ufattelige tragediene som har rammet svært mange familier.

Eranga Jayawardena / TT NYHETSBYRÅN

DINUKA LIYANAWATTE / Reuters/NTB scanpix

Gemunu Amarasinghe / AP/NTB scanpix

De aller fleste av ofrene var srilankiske. Mange var troende som var i kirken denne morgenen, noen var servitører på jobb, andre hadde tatt med familien for å spise frokost på hotell.

Den srilankiske kjendiskokken Shantha Mayadunne og datteren Nisanga var ifølge BBC to av ofrene. De hadde lagt ut bilde av at de hadde spist frokost på Shangri-La hotell rett før selvmordsbomben eksploderte der.

– I går mistet vi min skjønne tante Shantha Mayadunne og kusine Nisanga Mayadunne i terrorangrepene på Shangri-La i Colombo. Ingen ord kan beskrive smerten. De var den kjærligste familien noen kan få, og jeg vil alltid være glad for å ha hatt dem i livet mitt, skriver nevøen Manik Mayadunne på Facebook.

Fakta: Ofrene for terroren Sri Lanka: De fleste ofrene var kristne srilankere. 39 av de over 320 ofrene var utenlandske. Storbritannia: Britiske myndigheter har oppgitt at åtte briter er blant ofrene. India: 10 indere er bekreftet døde USA: Minst fire amerikanere er døde og flere er alvorlig skadet. Danmark: Tre danske søsken er blant ofrene. Sveits: En sveitser, en med dobbelt statsborgerskap og et familiemedlem av vedkommende er blant de drepte. Spania: Et par i 30-årene skal være blant ofrene. Australia: En mor og hennes datter er blant ofrene. Kina: En kinesisk statsborger er bekreftet død og fem er savnet. Nederland, Japan og Portugal har også bekreftet at de har landsmenn blant de drepte. Kilde: Associated Press.

Skulle se akvarium

Mary Otricia Johnson var i St. Anthony-kirken i Colombo sammen med familien søndag morgen. Eldstedatteren Sharon Silviya (47) forteller til The New York Times at sønnen hennes gjerne ville se et akvarium langt fremme i kirken og hun ble med ham frem. Det var siste gang hun snakket med moren.

– Det var blod over alt. Jeg lukket øynene på sønnen min, tok ham ut og fikk han til slektninger mens jeg løp inn for å se etter familien, forteller Silviya.

De fant moren, som var hardt skadet, men hun døde på vei til sykehuset.

RITZAU SCANPIX /NTB scanpix

Mistet kona og to barn

I tillegg ble minst 39 utlendinger ofre for terroristenes ugjerninger, som portugiseren Rui Lucas (31), som giftet seg i forrige uke og var på bryllupsreisen. Bare kona Sylvia Ramos overlevde.

Den britiske familien Nicolson bodde til vanlig i Singapore, men var på ferie i Sri Lanka og spiste frokost på hotell Shangri-La da selvmordsbomberen slo til. Nå er Ben Nicholson alene igjen. Den 43 år gamle juristen gikk med blodige klær fra sykehus til sykehus på jakt etter sine kjære etter terroranslagene. Men til slutt måtte han konstatere at kona Anita og barna Alex (15) og Annabel (11) var døde, skriver The Times. I en uttalelse fra Nicolson skriver at han både kona og barna døde momentant og ikke rakk å kjenne noen smerte. Men det er en fattig trøst.

– Jeg er dypt ulykkelig for å ha mistet kona og barna mine. Anita var en fantastisk, perfekt kone og en klok, kjærlighet og inspirerende mor til våre to barn, skriver han i en uttalelse som The Times har gjengitt.

– Ferien vi var på var et bevis på Anitas glede over å reise og å gi oss, og særlig barna, et rikt og fargerikt liv, sier han.

Den danske milliardæren Anders Holch Povlsen og hans kone Anne, som var på påskeferie på Sri Lanka, mistet tre av sine fire barn. Tirsdag kunne man se blomster ved hovedkvarteret til firmaet hans Bestseller i Brande.

– Måtte velge mellom barna

En annen brite, Matthew Lindsey (60), sto overfor et desperat valg på det som skulle være siste feriedag med to av barna. Begge tenåringene ble skadet etter at bomben gikk av i Table One kafé i første etasje av Shangri-La-hotellet. Til The Times forteller Lindsey at han måtte velge hvem han skulle hjelpe først. Begge var bevisstløse. Han bar vekk sønnen Daniel på 19, som virket hardest skadet. En kvinne sa hun skulle ta seg av datteren Amelie på 15. Men gutten klarte seg ikke, og senere viste det seg at også datteren var død.