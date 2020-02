Forskerne på den argentinske forskningsstasjonen Esperanza Base la 6. februar ut et foto av gradestokken på Twitter. Den viste at det var 18,3 grader, og ny varmerekord for det kalde isdekte kontinentet.

NASAs satellitt Landsat 8 går i bane rett over den vestantarktiske halvøya, og fotograferte området dagene etter.

USAs romfartsorganisasjonen har nå lagt ut to bilder tatt med en drøy ukes mellomrom – ett fra 4. februar og ett fra 13. februar.

Bildene viser at hetebølgen, som ifølge NASA varte fra 5. februar til 13. februar, førte til rask smelting av snø på fjell og breer. Bildene er fra øya Eagle Island som normalt er dekket av snø og is selv nå i den antarktiske sommeren.

NASA brukte selv en dramatisk overskrift på meldingen sin: «Antarctica Melts Under Its Hottest Days on Record» – rekordvarme dager smelter Antarktis. Så ille er det heldigvis ikke.

Den amerikanske glasiologen Mauri Pelto ved Nichols College i Massachusetts følger dette området i Antarktis tett.

Han skriver at slike varmeperioder ikke er uvanlig i denne delen av Antarktis, men at de kommer stadig oftere. Han reagerer også på at satellittbildene viser at det raskt oppsto store smeltedammer på breene. Det er noe man er blitt vant til på mange innlandsbreer rundt i verden og på Grønland, men er ikke vanlig i Antarktis.

NASA skriver i en melding at varmeperioden førte til omfattende smelting i området, og at dette er den tredje store smelteepisoden denne antarktiske sommeren. Den første fant sted i november og den andre i januar. Det er snart «høst» i Antarktis, og det går mot kaldere tider.

Ueslei Marcelino/Reuters/NTB scanpix

Svein Østerhus, seniorforsker ved NORCE og Bjerknessenteret i Bergen, sier NASAs bilder ikke nødvendigvis er så dramatiske som de ser ut til. Han understreker at den ytterste delen av den antarktiske halvøya er veldig ulik resten av Antarktis. Halvøya strekker seg nordover i Weddellhavet mot Sør-Amerika. Deler av halvøya er normalt bart for is.

Østerhus er oseanograf og er koordinator for et stort internasjonalt prosjekt (H2020) om smeltingen i Antarktis.

– Dette er vel et av de områdene i verden som opplever raskest oppvarming for tiden. Derfor er det ikke veldig oppsiktsvekkende at kraftige varmeperioder fører til omfattende smelting, sier han.

Breene på halvøya er ikke store nok og inneholder ikke nok is til at det vil ha veldig stor betydning for havnivået om de skulle smelte helt.

For det globale miljøet er det som skjer lenger sør i Vest-Antarktis langt skumlere.

– Vi jobber intenst med å kartlegge hva som skjer med de store isbremmene i sør. Vi observerer at varmt havvann presses inn under bremmene av sterkere havstrømmer og smelter dem nedenfra. Klimamodeller viser at dette kan øke kraftig. Skjer det har vi et virkelig stort problem, sier Østerhus.

Isbrem er et tykt lag med is på havet utenfor en isbre. Isbremmen er dannet av is fra breene som kontinuerlig strømmer mot havet.

– Da vil enorme mengder av innlandsisen skli ut i havet og føre til at havnivået vil stige kraftig, sier han.