I 2015 ble migrantene ønsket velkommen til Europa. Nå vil de møte piggtråd, grensegjerder og interneringsleirer.

I mars 2016 ble EU og Tyrkia enige om en avtale der Tyrkia fikk løfter om tre milliarder euro i støtte mot å begrense tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa.

Tyrkia skal bruke pengene på flyktningene som oppholder seg i landet. Over tre millioner syrere har registrert seg som flyktninger i Tyrkia.

Avtalen innebærer at migranter som har tatt seg til Hellas fra Tyrkia og som ikke har grunnlag for å søke beskyttelse, umiddelbart skal sendes tilbake til Tyrkia. For hver syrer som returneres, skal en syrer hentes fra Tyrkia og bosettes i EU.

Kilder: NTB, EU-kommisjonen, UNHCR