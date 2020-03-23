Karlsbroen i Praha pleier vanligvis å være full av turister. Det er ikke tilfelle nå. Landet har stengt grensene.
DAVID W CERNY / X01548

New York har hatt en voldsom økning i antallet bekreftede smittetilfeller de siste dagene. Manhattans Times Square, som vanligvis syder av liv, er nærmest folketom.
LUCAS JACKSON / X90066
Chatuchak-markedet i Bangkok er stengt for å redusere risikoen for koronasmitte.
CHALINEE THIRASUPA / X07019
Myndighetene i Østerrike har pålagt alle utsalgssteder som ikke selger kritiske varer å stenge. Denne IKEA-butikken i Wien vil ikke ha kunder på en stund.
Ronald Zak / AP
Libanon er kjent for sin ekstremt kaotiske trafikk. Det har blitt langt bedre plass på veiene etter at regjeringen iverksatte tiltak og ba folk holde seg innendørs.
MOHAMED AZAKIR / X00013
Market Street i San Francisco er en av byens hovedgater. Nå er den tom, etter at Californias guvernør ga ordre om at delstatens 40 millioner innbyggere skulle holde seg hjemme.
STEPHEN LAM / X02789
Flyindustrien i hele verden er truet av viruset. På flyplassene er det nesten ingen mennnesker. Her fra Munchen i Tyskland.
MICHAEL DALDER / X90041
Det var langt færre folk enn vanlig å se på Piccadilly Circus i London denne helgen.
HANNAH MCKAY / X03696
En syklist passerer Potsdamer Platz i hjertet av Berlin søndag. Tysklands myndigheter har, i likhet med de fleste land i Europa, lagt ned strenge restriksjoner på hvordan folk kan ferdes i det offentlige rom.
MICHELE TANTUSSI / X03942
En ensom kirkegjenger sitter i Notre-Dame des Victoires-katedralen i Dakar i Senegal. Gudstjenestene er avlyst på grunn av koronaviruset.
Sylvain Cherkaoui / X03766
I Serbia har myndighetene innført portforbud. Det fører til tomme gater i Beograd.
MARKO DJURICA / X01390
Opera-avenyen i Paris ville i hvilken som helst vanlig helg vært full av folk på vei mellom kaféer, utesteder og kulturtilbud. Men dette var ikke en vanlig helg.
BENOIT TESSIER / X02011
En tom parkeringsplass i Tel Avis tyder på at folk her følger myndighetenes beskjed om å holde seg hjemme.
NIR ELIAS / X90070
Denne barnehagen i Abidjan i Elfenbenskysten er stengt for å hindre at koronaviruset skal spre seg.
THIERRY GOUEGNON / X01735
Også i Peru har myndighetene innført restriksjoner for å hindre viruset i å spre seg. Den fraværende trafikken i dette motorveikrysset i Lima tyder på at tiltakene har en viss effekt.
Rodrigo Abd / AP
Blomsterauksjonene i Alsmeer i Nederland fyller det som er en av verdens største bygninger. Nå har salget kollapset, og mange bønder tvinges til å kaste avlingene sine.
PETER DEJONG / AP
Det var langt mellom passasjerer på denne American Airlines-flyvningen mellom Washington D.C og Miami 18. mars.
CARLOS BARRIA / X90035
Også New Delhi er kjent for tett trafikk, kø og enorm luftforurensing. Myndighetenes restriksjoner som følge av koronaviruset har ført til at veiene inn til byen nærmest er tomme.
ADNAN ABIDI / X90166
En enslig passasjerer tusler gjennom innsjekksområdet på Zaventem-flyplassen i Brussel.
FRANCOIS LENOIR / X01164
Grønnsakshandelen på dette kjøpesenteret i Leverkusen i Tyskland er stengt ned på grunn av viruset.
THILO SCHMUELGEN / X03860
Nord-Italia er nå episenteret for koronaviruset i Europa. På A4-motorveien ved Milano er det knapt en eneste bil å se.
Flavio Lo Scalzo / X06609
Disneys Hollywood Studio-park i Orlando i Florida er én av et enormt antall turistattraksjoner som er i stengt ned
GREGG NEWTON / X03790
I Jordan har myndighetene innført portforbud. Her ses de tomme hovedveiene i hovedstaden Amman.
MUHAMMAD HAMED / X02365
Vanligvis er gulvet på børsen i New York fylt opp med gestikulerende aksjemeglere. Det er ikke lenger tilfellet.
LUCAS JACKSON / X90066
Tomme kjørefelt ved ferjekaien i Dover i England.
Gareth Fuller / PA
Balis strender er typisk fylle av solbrente eller solbrune turister som drikker øl og surfer. Nå har de dratt hjem.
ANTARA FOTO / X03535
Tomme gater i Karachi i Pakistan.
Fareed Khan / AP
I Nederland har kaféer, treningssentre og restauranter fått beskjed om å stenge. Antallet mennesker som beveger seg utendørs sentralt i Maastricht er også redusert.
FRANCOIS LENOIR / X01164
En man krysser en tom gate i Manila i Fillippinene, der flere millioner mennesker har fått beskjed om å holde seg hjemme.
AARON FAVILA / AP
I Miami er alle strender, parker og ikke-kritiske virksomheter beordret stengt for å redusere smitterisikoen.
Lynne Sladky / AP
Restriksjonene som er innført i Florida sammenfaller med den amerikanske Spring Break-tradisjonen. Til tross for advarsler, har mange ungdommer likevel samlet seg for å feste. Dette bildet er tatt ved Pompano Beach 17. mars.
Julio Cortez / AP