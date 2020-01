PST: Kvinnen kan bli pågrepet ved ankomst

Den 29 år gamle kvinnen som sammen med sine to barn nå blir hentet hjem fra Syria, risikerer å bli pågrepet i det hun setter sine bein på norsk jord.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener hun ved å reise til Syria sluttet seg til Den islamske staten (IS) og har siktet henne for deltagelse i en terrororganisasjon.

– Vi har hele tiden sagt at de som slutter seg til ISIL må regne med å bli pågrepet i det de kommer hjem. Pågripelse kan derfor være en mulighet, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Han gjør det imidlertid klart at de ikke vil offentliggjøre på forhånd hvilke skritt de vil ta.

Afshin Ismaeli

– PST tar avgjørelsen

Den som har det påtalemessige ansvaret for saken mot 29-åringen, er statsadvokat Jan Glent, sjef for Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

– De kvinnene som det er grunn til å tro har deltatt i IS, er blitt etterforsket. Et mulig tvangsmiddel som kan bli brukt, er pågripelse, sier Glent. – Det er PST som tar beslutningen om en eventuell pågripelse.

Afshin Ismaeli

Barnevernet ønsker å forebygge symptomeskalering

PSTs talsmann ville ikke kommentere hva som kommer til å skje med barna til 29-åringen dersom hun blir pågrepet. Et alternativ er at barna kan bli overlevert til kvinnens familie i Norge. Et annet er at barna blir tatt hånd om av barnevernet.

Ifølge en instruks som er blitt sendt ut av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal «barnevernstjenesten forberede ankomsten og eventuelt vedtak nøye slik at en eventuell separasjon mellom barn og foreldre skjer på en minst mulig traumatisk måte for barnet».

I rundskrivet heter det at «en adskillelse på flyplassen like etter retur kan føre til en symptomeskalering hos barnet, samt at samarbeidet mellom foreldre og barnevernstjenesten kan bli negativt. Barnevernstjenesten må i disse tilfellene være i dialog med aktuell politimyndighet».

Aftenposten var tirsdag i kontakt med Bufdir. De ønsket ikke å kommentere saken og henviste til PST og Utenriksdepartementet.

Sønnen må få medisinsk hjelp

Grunnen til at kvinnen og de to barna fikk hjelp med å komme til Norge, var bekymring over at sønnen kan være alvorlig syk. Han har en lidelse som en syrisk lege har diagnostisert som «trolig cystisk fibrose».

Cystisk fibrose er en alvorlig sykdom som gir symptomer særlig fra lungene og mage-tarmkanalen. Sykdommen kan føre til underernæring og hyppige luftveisinfeksjoner. I verste fall er den dødelig.

Målinger har vist at gutten er svært undervektig. Det er derfor all grunn til å tro at gutten vil få medisinsk hjelp raskt etter hjemkomsten.

Var en av de siste som kom ut fra IS-området

29-åringen kom sammen med sine to barn ut av det siste lille området som var kontrollert av IS i begynnelsen av mars i fjor. Titusener av kvinner og barn hadde flyktet ut av det stadig krympende IS-området månedene i forveien.

– Det er IS som har regler for når man kan komme ut. Før sa de at det bare var syrere og irakere som kunne komme seg ut, sa kvinnen i et intervju med Aftenposten like etterpå.

Afshin Ismaeli

– Ikke mitt valg å reise til Syria

Kvinnen sa til Aftenposten at det ikke var hennes valg å reise til Syria. Hun hevder hun var forelsket og reiste til Tyrkia for å gifte seg med Bastian Vasquez, en mann som senere ble et profilert IS-medlem.

– Han sa vi skulle kjøre en tur, og så kjørte vi over grensen uten at jeg la merke til det, sa hun til Aftenposten i mars.

Kvinnen nekter straffskyld, opplyste hennes advokat til NRK i fjor. Aftenposten har forsøkte tirsdag å få kontakt med adokvaten, men lyktes ikke.

Afshin Ismaeli

Faren skal ha forsøkt å få kvinnen ut av Syria

Kvinnen hevder hennes daværende mann truet med å drepe henne dersom hun snakket om at hun ville ut av Syria. Faren hennes skal ha vært i Syria for å hente henne hjem. Da skal ektemannen ha truet med å drepe faren hennes.

– Ja, jeg var i Syria, med livet som innsats, men det gikk ikke å få henne hjem, sa faren til kvinnen til Aftenposten i mars. – Datteren min sa til meg at jeg ikke måtte nevne for mannen hennes at jeg ville ha henne med ut av Syria.