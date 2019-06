Julian Assange fikk tre oppmuntrende nyheter denne uken. En setning fra britenes utenriksminister gir ham likevel grunn til å være urolig.

Drøyt to måneder etter at Julian Assange ble arrestert og båret ut av Ecuadors ambassade i London, er det fortsatt usikkert hva som kommer til å skje med Wikileaks-grunnleggeren.

Et rettsmøte i den britiske hovedstaden neste onsdag kan bli avgjørende. Amerikanske myndigheter har tiltalt Assange for brudd på spionasjeloven og ønsker å få ham utlevert til USA. Det er denne utleveringsbegjæringen som er tema i rettsmøtet med dommer Emma Arbuthnot 12. juni.

Rettsmøtet skulle opprinnelig blitt holdt i slutten av mai, men Assange var i for dårlig form til å delta, ifølge 47-åringens advokat.

Frykten for å bli utlevert til USA henger over Assange som en uværssky, men den siste uken har også kunnet by på gode nyheter for ham og hans støttespillere. Her er tre av dem:

1. Svensk «nei» til utlevering

Mandag ble det klart at Sverige ikke kommer til å kreve at Julian Assange varektsfengsles i Sverige, der han er siktet for en voldtekt som skal ha funnet sted i 2010.

Svensk påtalemyndighet har ønsket å få Assange utlevert til Sverige slik at han kan stilles for retten for voldtekt, men dommeren i Uppsala tingrett mente at Assange kan avhøres i London.

Opprinnelig var Assange anklaget for voldtekt og overgrep mot to svenske kvinner, men sakene ble henlagt for to år siden. Kun den ene av kvinnene har bedt om at saken gjenopptas.

Fakta: Julian Assange og Wikileaks Australske Julian Paul Assange grunnla i 2006 nettstedet Wikileaks, som publiserer hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep. I juni 2012 søkte Assange tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk høyesterett hadde stadfestet at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA. I fjor ble det kjent at han er siktet av amerikansk påtalemyndighet. Siktelsen fremkommer i et rettsdokument fra en annen sak i Virginia der navnet til australieren nevnes ved en glipp. Kilde: NTB X

TT / NTB scanpix

2. Ingen flere anklager fra amerikanerne

Assange risikerer en dom på opptil 175 år i fengsel dersom han blir kjent skyldig på alle punkter i den amerikanske tiltalen.

24. mai ble 47-åringen tiltalt på 18 punkter for brudd på spionasjeloven etter å ha publisert enorme mengder dokumenter fra amerikanske myndigheter i 2010.

I helgen kunne imidlertid Assange puste lettet ut da det ble kjent at tiltalen ikke vil bli ytterligere utvidet.

Det amerikanske justisdepartementet besluttet nemlig å la være å tiltale Wikileaks-grunnleggeren for å ha publisert de såkalte «Vault 7»-dokumentene, som avslørte flere hacking-verktøy CIA benytter seg av i sin cyber-krigføring rundt om i verden.

Til forskjell fra saken rundt ambassadenotatene i 2010, der Assange er tiltalt for å ha gitt varsleren Chelsea Manning konkrete råd om hvordan hun skulle skaffe informasjonen til veie, skal Vault 7-lekkasjen være noe Assange selv ikke oppfordret kilden til å hente ut.

3. FN-utsending: Assange utsatt for «psykisk tortur»

Julian Assange har mange støttespillere som anser tiltalen mot ham for å være et angrep på ytringsfriheten.

Den siste uken ble det også klart at FNs spesialrapportør mot tortur, Nils Melzer, til en viss grad taler 47-åringens sak.

Like før helgen advarte Melzer kraftig mot at Assange blir utlevert til USA. FN-utsendingen mener blant annet at Assage er blitt utsatt for «psykisk tortur» helt siden 2010.

«I løpet av de 20 årene jeg har jobbet med krigsofre, vold og politisk forfølgelse har jeg aldri tidligere sett en gruppe demokratiske stater samle seg på denne måten for med vilje å isolere, demonisere og misbruke ett enkelt individ i så lang tid og med så liten omtanke for menneskeverd og rettssikkerheten, skriver Melzer i sin uttalelse.

Salvatore Di Nolfi / AP / NTB scanpix

Et utspill som kan gjøre Assange urolig

Selv om den siste uken har gitt Wikileaks-grunnleggeren noen gode nyheter på fengselscellen i London, der han soner dom på 50 ukers fengsel for brudd på kausjonsbetingelser, er det fortsatt stor sannsynlighet for at han kan bli utlevert.

Denne uken ble det klart at han ikke kan regne med noen hjelp fra britiske myndigheter.

Jeremy Hunt, den britiske utenriksministeren, gjorde det nemlig klart at han ikke vil sette seg imot en eventuell utlevering av Assange.

– Vi må følge våre egne rettsprosesser, akkurat som USA må følge sine. Men kommer jeg til å forhindre at Julian Assange skal stå til rette for det han har gjort? Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, sa Hunt til den amerikanske TV-kanalen CBS News.