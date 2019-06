Europas mest aktive vulkan, Etna, som ligger på den italienske øya Sicilia, spruter ut aske, røyk og lava. Den nye fasen med utbrudd startet torsdag da nye sprekker i den mektige vulkanen sendte lavastrømmer ned fjellsiden.

Etna er også en populær turistdestinasjon. Spesielt om natten kan utbruddene være spektakulære.

Salvatore Allegra, AP / NTB scanpix

Ettersom aktiviteten skjer ved toppen av fjellet, vil det ikke utgjøre noen risiko for lokalbefolkningen, men besøkende vil bli stanset for deres egen sikkerhet, sier direktør Eugenio Privitera ved regionen Catanias institutt for geofysikk og vulkanologi til nyhetsbyrået AP.

Privitera anslår at denne aktive fasen kan vare opp til flere måneder, men kan også plutselig være over raskt.

Antonio Parrinello, Reuters / NTB scanpix

Det er ikke blitt meldt om problemer for den lokale flyplassen i Catania.

Sist gang det var utbrudd i området, var i desember. Da førte aktiviteten til en lang rekke mindre jordskjelv som igjen førte til omfattende skader på bygninger i nærheten.

Antonio Parrinello, Reuters / NTB scanpix

