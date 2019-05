Justisministeren går av etter avsløring av seriedrapsmann på Kypros

En 35 år gammel kaptein i hæren ble pågrepet 18. mars, etter at turister fant liket av en 38 år gammel filippinsk kvinne som kom til syne da kraftig regn førte til oversvømmelse i en nedlagt gruvegang.

Da politiet gjennomsøkte gruvegangen, fant de også liket av en drept 28 år gammel filippinsk kvinne.

I avhør tilsto kapteinen, som kypriotiske medier har identifisert som Nicos Metaxas, å ha drept syv utenlandske jenter og kvinner. Han fortalte at han la noen av likene i kofferter som han kastet ut i to innsjøer sørvest for hovedstaden Nikosia.

Sviktende rutiner

Sviktende rutiner i politiet, blant annet for registrering av savnede, gjorde at det gikk nærmere tre år fra det første drapet til det ble fattet mistanke om at en seriedrapsmann var på ferde.

Torsdag varslet justisminister Ionas Nicolaou at han gikk av etter massiv kritikk av politiets innsats i saken.

AP / NTB scanpix

Nicolaou begrunner avgangen med «prinsipper og samvittighet», men fastholder at han selv ikke kan holdes ansvarlig for at politiet «tilsynelatende sviktet» i sin håndtering av saken.

Drepte barn

Foruten de to filippinske kvinnene som ble funnet i gruvegangen, har politiet også funnet liket av en nepalsk kvinne ved en militær skytebane, samt en uidentifisert kvinne i en koffert på bunnen av den ene av de to innsjøene.

Letingen etter de tre siste ofrene fortsetter. Det dreier seg om den seks år gamle datteren til den ene drepte filippinske kvinnen, samt en rumensk kvinne og datteren hennes, fortsetter.

Kritikere mener at det faktum at ofrene var utenlandske bidro til at politiet ikke satte inn større ressurser da de ble meldt savnet.