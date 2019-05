Venezuela tema når Pompeo og Lavrov møtes

Det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at utenriksministerne vil få mulighet til å møtes for å diskutere flere tema, blant annet krisen i Venezuela.

USAs utenriksminister Mike Pompeo er i Europa fra 6. mai og hans første stopp er Finland, hvor han skal delta på et møte i Arktisk råd i Rovaniemi. Der skal også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov delta, sammen med de øvrige utenriksministrene fra de åtte landene i Arktisk råd, blant dem Norge.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at de kommer til å ta opp USAs «bekymring for Russland oppførsel» i Ukraina, Syria og Venezuela.

Lavrov sier i en uttalelse til Russlands nyhetsbyrå TASS at han er klar for å diskutere med USA, men sier at de er langt fra hverandre når det gjelder konflikten i Venezuela.

Mike Pompeo hevdet tidligere denne uken at Venezuelas president Nicolás Maduro hadde planer om å dra til Cuba tirsdag, men at han ble overtalt av Russland til å bli. Både Russland og Venezuela nekter for dette.

Etter turen til Finland reiser Pompeo videre til Tyskland, Storbritannia og Grønland.