Politiet fikk melding om skytingen klokken 07.19. Den første patruljen kom til stedet klokken 07.24.

Politiet skriver på Twitter at seks personer er drept og to skadet. Gjerningspersonen er på flukt og politiet ber om tips.

Senere sa statsminister Andrej Babis til tsjekkisk TV skuddvekslingen skjedde på nært hold i et venterom og helseminister Adam Vojtech bekreftet at seks personer er døde, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Politiet i Tsjekkia

Ifølge den tsjekkiske TV-stasjonen CT24 jakter politiet en mann med en rød jakke. Politiet har offentliggjort et bilde av en mann i en rød jakke, men senere sendte man ut melding om at dette ikke er gjerningspersonen, men et viktig vitne.

Like etter klokken 10 gikk politiet ut med en ny etterlysning av en antatt gjerningsperson, publiserte nye bilder og informasjon om at han kjører en sølvfarget Renault Laguna.

Gjerningsmannen er farlig og sannsynligvis bevæpnet, skriver politiet, og oppfordrer publikum til å ringe alarmnummeret (som i Tsjekkia er 158) umiddelbart dersom man ser den mistenkte.

Politiet i Tsjekkia har styrket vaktholdet ved flere objekter og oppfordrer folk til å være vaktsomme.

Saken oppdateres