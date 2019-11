– Trump kan gripe muligheten til å delta, eller stoppe å klage på prosessen. Jeg håper han velger å delta i utspørringen, slik andre presidenter før ham, sier Jerrold Nadler, demokraten som leder justiskomiteen.

Hvis Donald Trump velger å delta, kan han selv få avhøre vitner, skriver BBC. Dette er i henhold til regler som Representantenes hus vedtok i oktober.

Presidenten kaller høringene konsekvent for «en heksejakt».

Han nekter på å ha gjort noe galt i Ukraina-saken, som tar utgangspunkt i en telefonsamtale i juli mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Trump skal ha spurt Zelensky om å etterforske Joe Biden, som ligger an til å bli demokratenes presidentkandidat, og Bidens sønn Hunter, som har jobbet for et ukrainsk energiselskap.

Etterforskningen skal finne ut om USAs president truet med å holde tilbake penger til Ukraina hvis de ikke ville etterforske far og sønn Biden.

Ny del av høringene 4. desember

Høringene starter 4. desember. Under denne delen av høringene skal blant annet jurister med grunnloven som ekspertfelt uttale seg om det juridiske grunnlaget for riksrettsprosessen.

Høringene vil skje samtidig som etterretningskomiteen er ventet å legge fram en rapport som inneholder en sammenfatning av bevisene mot Trump.

Det er ventet at Trump ikke kommer til å delta, fordi han 4. desember har planlagt å delta på NATO-toppmøtet i London.

Det hvite hus har fått frist til 1. desember med å svare.

Lite sannsynlig at Trump blir dømt

Justiskomiteen vil trolig begynne å formulere listen over hva Trump kan ha gjort galt tidlig i desember, skriver BBC.

En eventuell riksrettssak vil bli holdt i senatet, som har overvekt av republikanerne. Det krever to tredels flertall å dømme presidenten. Dette anses foreløpig som lite sannsynlig. Dersom han likevel skulle bli dømt, vil Trump bli den første amerikanske presidenten som er fjernet fra embedet av en riksrettsavgjørelse.

Det hvite hus ønsker ifølge BBC at rettssaken begrenses til to uker.