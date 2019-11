Butikkjeder sliter og kjøpesentre dør, men luksusbransjen går så det griner.

Det franske selskapet LVMH satte denne uken ny rekord på børsen, da verdien bikket 200 milliarder euro. Det er nå et av Europas største foretak, uavhengig av bransje. Luksusgiganten er større enn Europas største bilselskap, Volkswagen, og Europas største bank, HSBC, skriver The Wall Street Journal.

Salget av LVMHs luksusvarer økte med 11 prosent det siste året. Selskapets merkevarer for mote og lærprodukter ledet an oppgangen, med en økning på 19 prosent.

700 år med erfaring

LVMH eier en lang rekke luksusmerker, som Louis Vuitton, Celine, Bulgari, Dior og kosmetikkjeden Sephora. Nå er selskapet dessuten i ferd med å kjøpe opp USAs mest berømte smykkebutikk-kjede, Tiffany’s.

Bokstavene LVMH representerer fire ærverdige, erkefranske selskaper med tilsammen 700 års erfaring med å lage kvalitetsprodukter. Koffert- og veskemaker Louis Vuitton fikk sin start i Paris for 165 år siden. Det karakteristiske monogrammet er blitt et av verdens mest kjente merkevarer. De to siste bokstavene i LVMH representerer en annen del av fransk tradisjon, nemlig eksklusive drikkevarer: champagnegiganten Möet (grunnlagt i 1743) og konjakkprodusenten Hennessy (grunnlagt i 1765).

Asiatisk vekst og rikdom

En stor del av selskapets suksess er at de klarer å tilpasse seg et marked i rask endring. De blir også godt hjulpet av økende forskjeller og en stadig rikere overklasse.

En nyrik middelklasse i Kina har for eksempel blitt et kjempemarked for LVMHs luksusprodukter. Både i USA og Europa har dessuten den rikeste delen av befolkningen økt sin andel av BNP betraktelig siden kriseårene etter krakket i 2008. Selv i de mørkeste årene etter finanskrisen gikk det unna av håndmalte silkeskjerf fra Hermes og skinnvesker fra Louis Vuitton.

På tross av sine lange historie, har LVMH blitt eksperter på å snu seg raskt og tilpasse seg et marked i hurtig endring. Dette vil være avgjørende for hvilke selskaper som overlever den neste økonomiske nedgangen, skrev konsulentselskapet Deloitte i en rapport nylig.

LVMH har hentet inn ekspertise for å modernisere sine merkevarer og har dessuten hyret inn stjerner som Rihanna for å lage egne kolleksjoner og promotere deres produkter.

Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: LVMH LVMH står for Louis Vuitton Möet Hennessy. Selskapet eier 75 varemerker, inkludert Gucci og kosmetikk-kjeden Sephora. LVMH kontrolleres av LVMH’s Bernard Arnault, som er en av verdens rikeste menn. Louis Vuitton ble grunnlagt i Paris i 1854.

Merkebevisste shoppere

Moderne shoppere er veldig bevisst på hvilke merker de velger, sier Thomai Serdari, en ekspert på luksusvarer, til Aftenposten.

– De kan være sparsommelige men de liker å bruke mye penger på luksusmote og tilbehør. Merkevarer er blitt en del av personlig identitet, som en forlengelse av deg selv, sier Serdari, som svarte på spørsmål fra Aftenposten på e-post.

Serdari mener luksusprodusentene har vært flinkere å tilpasse produktene til kundenes endrede preferanser. De har også vært bevisst på at kundene ønsker en opplevelse.

– Det meste av innovasjonen i varehandelen skjer i luksusbransjen og finner etter hvert veien til masseproduserte varer og rimeligere butikker, skriver Serdari.

– De sørger for at det skjer ting i butikkene, eksperimenterer mye og har klart å gjøre luksusbutikkene til en destinasjon i seg selv.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Faresignaler

Men det er skjær i sjøen også for luksusprodusentene. I New York har det eksklusive kjøpesenteret Barneys startet opphørssalget sitt denne uken, etter å ha vært i New York i nesten hundre år. Varemagasinet gikk over ende etter at leieprisen deres på Manhattan doblet seg i januar, ifølge nettsidene handelsskolen Wharton ved University of Pennsylvania.

Rundt 12 000 butikker vil trolig stenge i USA i 2019, over dobbelt så mange om i 2018, da i underkant av 6000 butikker lukket dørene, ifølge Coresight.

Ikke alle europeiske luksusprodusenter gjør det skarpt, heller. Både britiske Burberry og italienske Prada strever med å holde seg unna kanten av konkursstupet, skriver Wall Street Journal.

Gjør det godt også i Norge

Louis Vuitton har én butikk i Norge, i Nedre Slottsgate. Også her gjør den franske luksusgiganten det svært godt. Butikkens omsetning har økt hvert år siden de åpnet i Norge.

I løpet av de siste fem årene har Louis Vuitton doblet sin omsetning i Norge, og i 2018 solgte de for mer enn 150 millioner kroner.