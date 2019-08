Fire- og seksåring på rømmen brente garasje og oversvømmet kjeller

To små gutter – fire og seks år gamle – klarte mandag å lure seg unna hjemmet da moren hadde et uoppmerksomt øyeblikk, melder tysk presse. De to guttene etterlot seg skader for 150.000 kroner.

Frankfurter Allgemeine er blant mediene som brakte historien. Der omtales skadene etter guttene som en «sti av ødeleggelse». Først fikk de fatt i en slags gassbrenner og satte fyr på en garasje.

De ville trolig forsøke å slukke brannen og fant en vannkran i en ulåst kjeller, men lyktes bare med å sette kjelleren under vann.

Etterpå fant guttene en sprayboks med hvitmaling. Den brukte de til å pynte en garasjedør, en husdør og to biler.

Beboere i området oppdaget til slutt hva som foregikk og varslet politiet. Etaten har anslått skadene til å beløpe seg til omtrent 15.000 euro.

Ifølge politiets rapport ble guttene ved hjelp av en kommunal etat overlevert en «begeistret mor». Foreldrene risikerer å måtte ta regningen for skadene.