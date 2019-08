Saken oppdateres.

Mer enn 50 politipatruljer omringet et bygg i bydelen Nicetown-Tioga nord i Philadelphia sent onsdag kveld norsk tid, etter meldinger om skyting.

Ifølge CNN skal seks politibetjenter ha blitt skadet i skuddveksling med en person inne i bygget. Ingen av betjentene skal ha livstruende skader.

Rundt kl. 00:20 norsk tid tvitrer en talsperson for politiet at skytingen fortsatt pågår. Ifølge NBC skal minst en mann fortsatt befinne seg inne i bygget.

Kilder sier til CNN at politiet rykket ut i forbindelse med narkotikarelatert aktivitet.

Myndighetene ber folk og pressehelikoptre holde seg unna området.

Et vitne sier til kanalen at hun hørte «det som føltes som 100 skudd» og at det luktet kruttrøyk før politiet ankom stedet. Hun sier videre at «det føltes som en krig».

Et nærliggende universitet oppfordret folk på Twitter til å sikre dører og holde seg helt i ro.

Matt Rourke, AP / NTB scanpix