Bakteppet for innreisenekt: Ingen har fått mer penger fra USA enn Israel, men støtten splitter amerikanere stadig mer

Torsdag sa presidenten i USA, Donald Trump, at det ville være «en skam» om Israel slapp to kongresspolitikere inn i landet. Kort tid etter kunngjorde Israel at de to ikke får innreise.

Det var Ilhan Omar og Rashida Tlaib som skulle til Israel nå på søndag. De to muslimske nykommerne i Kongressen er skarpe kritikere av Israel og har ligget mer eller mindre konstant i ordkrig med Trump siden de i fjor ble innvalgt.

– Åpen for kritikk

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de er åpne for kritikk og kritikere, men med ett unntak:

– Israelsk lov forbyr innreise for folk som oppfordrer til og forsøker å innføre boikott av Israel, sa han i en uttalelse.

– Vil se veikt ut

Det var på forhånd ikke ventet at to kongresspolitikere skulle få problemer i passkontrollen. Landets ambassadør til USA, Ron Dermer, sa forrige måned at ingen kongresspolitiker ville bli nektet innreise.

Kunngjøringen av nei-vedtaket kom først etter utspillene fra Trump om at «landet ville se veikt ut» om de to Trump-kritikerne fikk slippe inn.

Ingen fått mer

Samtidig som Trump og Netanyahu er blitt en slags storpolitiske bestevenner, har støtten til Israel vært sterk i USA i mange tiår. Dette gjelder både politisk og økonomisk.

En fersk rapport fra Kongressens utredningskontor tar for seg omfanget historisk og aktuelle trender. Der heter det at intet annet land i verden har fått så mye penger fra USA som Israel.

Avansert militærmakt

Sammenlagt har amerikanerne gitt israelerne en støtte på 142 milliarder dollar (ikke inflasjonsjustert beløp) siden 1946. Det aller meste av dette har gått til å gjøre landet til en av verdens mest avanserte militærmakter.

Og støtten fortsetter – selv om Afghanistan og Irak for øyeblikket er dyrere for USAs budsjetter. Neste år sprøyter amerikanere inn 3,8 milliarder dollar – omtrent 34 milliarder kroner – inn i Israels forsvar. Det er mer enn det norske forsvarets driftsbudsjett.

– Avhengig av USA

«I 2019 er Israel tryggere og mer velstående enn i tidligere tiår. Til tross for sin status som et høyinntektsland, landets militære makt og store våpeneksport, forblir Israel avhengig av USA for å kjøpe enkelte dyre våpensystemer, for eksempel kampfly», heter det i kongressutredningen.

Blitt mer polariserende

Etter den israelske kunngjøringen om innreisenekt gikk Trump igjen ut på Twitter og skrev at «Omar og Tlaib er Det demokratiske partiets ansikt og de HATER Israel».

Representatives Omar and Tlaib are the face of the Democrat Party, and they HATE Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

President Trump har stått på god fot med Netanyahu i hele sin periode, men ble ekstra populær da han flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Før var støtten til Israel som stat og oppslutningen om økonomiske bidrag til landet en sak som samlet amerikanere. Den senere tid er imidlertid synet på landet og dets regjering blitt mer polarisert.

Yngre velgere mer Israel-kritiske

Skillet mellom partienes velgere er blitt klarere. I Trumps parti liker seks av ti Israels regjering. Hos demokratene ser bare hver fjerde velger positivt på Israels myndigheter.

Kongressens utredere peker på at yngre, ikke-religiøse, muslimske og liberale velgere er blant dem som er kritiske til Israels behandling av palestinere.

Dette spiller også over i diskusjonen om økonomisk støtte til landet. Kongressrepresentant Ilhan Omar minnet selv om USAs bistand til Israel da hun kommenterte innreisenekten.

– Som medlem av utenrikskomiteen i Representantenes hus er det mitt ansvar å føre tilsyn med bistand fra USA til andre land, sa hun i uttalelsen.

Pelosi: «Tegn på svakhet»

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, som selv ofte har havnet på kant med de to partifellene, forsvarte dem torsdag kveld. Hun kaller innreisenekten et «tegn på svakhet» og mener Trumps uttalelser om de to vitner om «uvitenhet og respektløshet». Pelosi sier også i sin uttalelse at hun elsker Israel.

Dra-tilbake-konflikten

Omar og Tlaib er de første to muslimske kvinner i USAs kongress. Omar er født i Mogadishu i Somalia og er innvalgt fra Minnesota. Tlaib er født i Detroit av palestinske foreldre.

I juli ble det heftig debatt etter at Trump tvitret at de - og to andre minoritetsrepresentanter - burde «dra tilbake til de ødelagte landene» de kom fra.

Da Trump senere talte på et folkemøte og nevnte Omar, begynte mengden å rope «send henne tilbake».

Kan kanskje besøke slekt

Netanyahu åpner i sin uttalelse torsdag for at Tlaib kan få besøke slektninger på Vestbredden hvis hun ikke bruker besøket til å drive kampanje for boikott av Israel. Tlaib ønsket å være noen dager ekstra for å besøke sin bestemor.