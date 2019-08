Wall Street Journal: Trump grubler på å legge inn et bud på Grønland

Det er finansavisen Wall Street Journal som melder om at den tidligere eiendomsmagnaten går og grubler på en gigantisk eiendomshandel.

Ifølge avisen tar Trump opp temaet titt og ofte i møter, under middager og i uformelle samtaler med rådgivere.

Enkelte av rådgiverne skal synes dette er en god idé, mens andre bare ser på dette som et kortvarig innfall som aldri blir noe av. Trump skal, ifølge to kilder, ha bedt sine juridiske rådgivere se på saken.

Skal til Danmark

Rådgivere snakker om at et kjøp av verdens største øy vil være omtrent som da USA kjøpte Alaska fra Russland og at dette kan sikre Trumps ettermæle.

Grønland er selvstyrt, men underlagt Danmark. Trump skal 2. og 3. september besøke Danmark, men visitten skal ikke ha noe å gjøre med Grønlands-ideen.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau vil likevel både Grønland og andre arktiske spørsmål stå på dagsorden. Trump skal møte både den sosialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands landsstyreformann Kim Nielsen.

Fakta: Grønland Verdens største øy med en størrelse på over 2000 kvadratkilometer - over seks ganger Fastlands-Norge. Ca. 56.000 innbyggere. Lokalt heter landet Kalaallit Nunaat - menneskenes land.

USA og Danmark har allerede en avtale om forsvarssamarbeid som tillater amerikansk militært nærvær på den islagte øya. Thule-basen er USAs nordligste, og den er vesentlig i beredskapen for tidlig varsling av et rakettangrep mot USA.

100 millioner dollar i gull

Trump er ikke den første amerikanske regjeringslederen som snuser på Grønland. I 1946 tilbød USA Danmark 100 millioner dollar i gull for øya. Det var også snakk om å bytte noe land i Alaska. Dette ble kjent på 1990-tallet da USAs riksarkiv nedgraderte gamle dokumenter.

Men handelen ble ikke noe av. I stedet inngikk landene altså en forsvarsavtale som sikret amerikanerne militær adgang til denne delen av Arktis.

Stående vits i Nuuk

Det er usikkert om et kjøp i det hele tatt er juridisk mulig i dag. Øya har langt større grad av selvstyre enn den gang. Danmark kontrollerer nå utenriks- og forsvarspolitikken, politi og rettsvesen - samt at landet yter drøyt 4 milliarder i statsstøtte årlig.

Den amerikanske finansavisen har snakket med en eiendomsmegler i Nuuk som sier det nå er en stående vits i byen at Trump reiser til København utelukkende for å kjøpe Grønland.

Han minner imidlertid om at privatpersoner der ikke kan eie land, men bare få bruksrettigheter.

– Men å kjøpe hele Grønland blir noe annet. Det er jeg litt usikker på, sier han.