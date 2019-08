Ny demonstrasjon på gang i Hongkong

Demokratiaktivister begynte å samle seg i Victoria Park der de skulle protestere på fredfullt vis, opplyser demonstrantenes talskvinne Hannah Yu søndag.

Hun la til at hun ikke kan hindre dem som eventuelt måtte gå ut i gatene og demonstrere.

– Det vil fortsatt være folk som tar til gatene for å protestere, men vi kan ikke kontrollere dem, og vi har ingen myndighet til å legge bånd på dem, sa Yu søndag.

Politiet har gitt tillatelse til søndagens demonstrasjon i Victoria Park. Politiet avslo søknad om demonstrasjon i Sham Shui Po i Hongkong, men demonstranter der møtte likevel fram.

Lørdag ble det demonstrert flere steder i Hongkong. Starten var fredelig, men deretter havnet en gruppe demonstranter i sammenstøt med politi, som brukte tåregass.

«Gi oss tilbake Hongkong» og «trekk tilbake den onde loven», sto det på plakater demonstranter hadde med seg til parken søndag. Sistnevnte opprop er en henvisning til et lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, som følge av flere uker med demonstrasjoner.

Men demonstrasjonene har likevel fortsatt, med nye krav som at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam må gå av, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og om at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.