Tankeren, som er eid av svenske Stena AB og seiler med britisk flagg, skal være på vei mot en iransk militærbase på øya Qeshm.

Den britiske regjeringen har innkalt til et krisemøte, skriver ABC News.

Ifølge The Times Midtøsten-korrespondent bekrefter selskapet Northern Marine Management, et datterselskap av Stena, at en fiendtlig handling ligger bak fartøyets endrede kurs. Det skal være et mannskap på 23 om bord på skipet Stena Impero, og de skal ikke ha gitt lyd fra seg den siste timen.

I en pressemelding skriver Stena at flere små fartøyer og et helikopter nærmet seg skipet rundt klokken 17 norsk tid, mens det befant seg i internasjonalt farvann.

På nettsidene til Marine Traffic ser man at skipet plutselig forandrer kurs klokken 17.11 norsk tid, går litt sørover før hun så setter kurs mot Iransk farvann klokken 17.24. Litt over én time senere mottar Marine Traffic den siste posisjonen til Stena Impero. Det kan bety at noen om bord har slått av AIS, utstyret som sender ut skipets posisjon slik at det blir synlig for andre fartøy og på Marine Traffic.

Britiske Sky News skriver at forsvarsminister Penny Mordaunt skal ha blitt orientert om hendelsen, og at det britiske Utenriksdepartementet nå undersøker saken.

Ifølge nettstedet skal den iranske revolusjonsgarden ha informert på statlig TV om at de har tatt arrest i skipet Stena Impero i Hormuzstredet.

Til avisen Dagens Industri vil Stena hverken bekrefte eller avkrefte hendelsen.

– Vi undersøker saken og sender ut den informasjonen vi har så snart vi kan, sier Charlige Ridgeway hos selskapet MTI i London, som leder Stenas krisehåndtering.

Spent forhold

Hendelsen kommer etter at det i flere uker har vært en svært spent situasjon mellom både USA og Iran, og Storbritannia og Iran.

4. juli ble en iransk oljetanker tatt i arrest av britiske marinesoldater utenfor Gibraltar, på bakgrunn av mistanke om at den skulle frakte olje til Syria. Dette ville ha vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

En førstegangsordre fra retten som har gitt tillatelse til å holde fartøyet i arrest, utløp fredag. Denne ble samme dag forlenget med 30 dager.

– Vi ser frem til å fortsette konstruktivt og positivt arbeid med tjenestemenn i Iran for å lette løslatelsesprosessen av Grace 1 i henhold til juridiske krav, sier Gibraltars statsminister Fabian Picardo til nasjonalforsamlingen i det britiske territoriet.

Iran mener USA står bak arrestasjonen av oljetankeren. USA har innført sanksjoner mot Iran med sikte på å ramme iransk oljeeksport.

Flere forsøk

Den iranske Revolusjonsgarden skal torsdag forrige uke ha forsøkt å ta en britisk oljetanker i arrest i Persiabukta.

I tillegg har Iran denne uken anholdt en utenlandsk oljetanker i Hormuzstredet. Den var angivelig i ferd med å smugle iransk olje til en ukjent mottager. Det er ikke kjent hvilket skip det er snakk om eller hvilket land skipet eller mannskapet på tolv kommer fra.

Flere anslag mot oljetankere i dette farvannet den siste tiden har bidratt til et stadig mer spent forhold mellom Iran og USA.