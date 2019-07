Det opplyser Iran, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars News, skriver Reuters.

Ifølge Iranske myndigheter var skipet involvert i en ulykke med en iransk fiskebåt, før den ble beslaglagt.

Revolusjonsgarden har også opplyst at den har oppbrakt den svenskeide tankeren for brudd på internasjonal maritim lov.

Mannskapet på 23 personer er fremdeles om bord i skipet, og vil forbli der inntil en undersøkelse er gjennomført, opplyses det. Det er så langt ikke meldt om skadede.

Det er rederiet Stena Bulk som eier det London-registrerte tankskipet.

Samarbeider med myndighetene

Stena Impero ble oppbrakt av hurtigbåter og et helikopter da det skulle passere Hormuzstredet på vei mot havnen Al Jubail. Stena har ikke kontakt med tankeren.

Rederiet sier hendelsen fant sted i internasjonalt farvann, men Revolusjonsgarden sier skipet befant seg i iransk havområde.

Stena samarbeider tett med britiske myndigheter om håndteringen av situasjonen, heter det i en pressemelding.

Ifølge kilder i den britiske regjeringen var det ikke briter om bord på noen av skipene. En reporter i britiske Sky News sier besetningen på de to skipene består av russiske, ukrainske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk.

Samtidig som Iran tok kontroll over Stena Impero fredag, tok iranske militære også kontroll over den Liberia-registrerte supertankeren Mesdar.

Mesdar fikk seile videre etter en stund. Iranske medier melder at skipet fikk en advarsel.

Britiske myndigheter: – Alvorlige konsekvenser

Britiske myndigheter kalte fredag kveld inn til et krisemøte om situasjonen. Utenriksminister Jeremy Hunt sier til BBC at de er dypt bekymret over Irans handlinger.

– Hvis denne situasjonen ikke løses raskt, vil det bli alvorlige konsekvenser, sier Hunt til kanalen.

Utenriksministeren sier også at de ser på Irans handlinger som helt uakseptable, men at de per nå ikke vurderer militære handlinger.

Internasjonalt farvann

I en pressemelding skriver Stena at flere små fartøyer og et helikopter anløp skipet rundt klokken 17 norsk tid, mens det befant seg i internasjonalt farvann.

På nettsidene til Marine Traffic ser man at skipet plutselig forandrer kurs klokken 17.11 norsk tid, går litt sørover før hun så setter kurs mot Iransk farvann klokken 17.24.

Litt over én time senere mottar Marine Traffic den siste posisjonen til Stena Impero. Det kan bety at noen om bord har slått av AIS, utstyret som sender ut skipets posisjon slik at det blir synlig for andre fartøy og på Marine Traffic.

Skjermdump Marine Traffic

Spent forhold

Hendelsene kommer etter at det i flere uker har vært en svært spent situasjon mellom USA og Iran.

4. juli ble den iranske oljetankeren Grace 1 tatt i arrest av britiske marinesoldater utenfor Gibraltar, på bakgrunn av mistanke om at den skulle frakte olje til Syria. Dette ville ha vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

En førstegangsordre fra retten som hadde gitt tillatelse til å holde fartøyet i arrest, utløp fredag. Denne ble samme dag forlenget med 30 dager.

– Vi ser frem til å fortsette konstruktivt og positivt arbeid med tjenestemenn i Iran for å lette løslatelsesprosessen av Grace 1 i henhold til juridiske krav, sier Gibraltars statsminister Fabian Picardo til nasjonalforsamlingen i det britiske territoriet.

Iran mener USA står bak arrestasjonen av oljetankeren. USA har innført sanksjoner mot Iran med sikte på å ramme iransk oljeeksport.

Stena Bulk

Flere forsøk

Den iranske Revolusjonsgarden skal torsdag forrige uke ha forsøkt å ta en britisk oljetanker i arrest i Persiabukta.

I tillegg har Iran denne uken anholdt en utenlandsk oljetanker i Hormuzstredet. Den var angivelig i ferd med å smugle iransk olje til en ukjent mottager. Det er ikke kjent hvilket skip det er snakk om eller hvilket land skipet eller mannskapet på tolv kommer fra.

Flere anslag mot oljetankere i dette farvannet den siste tiden har bidratt til et stadig mer spent forhold mellom Iran og USA.

Ekspert: En eskalering av situasjonen

– Det eneste sikre er at dette innebærer en eskalering av situasjonen, sier Nils A. Butenschøn.

Han er Iran-ekspert og professor emeritus ved Senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Butenschøn mener eskaleringen innebærer økt fare for åpen militær konfrontasjon, noe som vil ramme verdenshandelen og tilgangen på olje sterkt.

– Det vet partene, og det kan bidra til at de holder seg i skinnet.

– Hvilke handlingsvalg står Storbritannia nå ovenfor?

– Etter arresten i Gibraltar, er det opprettet kontakt mellom de to landenes utenriksministre. Jeg vil tro den kanalen fortsatt er aktiv. Jeg tror begge landene ønsker å unngå en mer direkte konfrontasjon. Men det kan tenkes at revolusjonsgarden, som opererer disse småbåtene, er mer innstilt på å utfordre internasjonale aktører enn Irans president er.