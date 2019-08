FN advarer mot ny terrorbølge. Angrep kan komme allerede i år.

I en nylig publisert rapport advarer FNs sikkerhetsråd mot nye terrorangrep inspirert eller utført av terrorgrupper som IS og Al-Qaida.

Rapporten er basert på etterretningsinformasjon fra en rekke medlemsland. Den vurderer trusselen fra islamske ekstremister som økende, selv etter at amerikanskstøttede syriske styrker i mars nedkjempet IS i den syriske byen Baghouz.

Europeiske land er særlig bekymret for at tidligere IS-krigere som snart er ferdig med å sone straffer i hjemlandene, skal radikaliseres ytterligere i fengsel.

Et «virtuelt kalifat»

IS-ledelsen tar sikte på å overleve og gjenoppstå i sine hovedområder i Syria og Irak, samt å etablere såkalte sovende celler i påvente av en ny oppblomstring, advarer rapportskriverne.

I mellomtiden opprettholdes terrorgruppens rykte ved hjelp av internettpropaganda, eller IS’ «virtuelle kalifat».

FN anslår at IS fortsatt har igjen mellom 400 millioner og 2,6 milliarder norske kroner av inntektene fra det såkalte kalifatet.

«Når IS har tid og rom til å reinvestere i eksterne operasjoner, vil gruppen rette nye angrep (...) mot flere steder i verden», heter det i rapporten. I mellomtiden lener gruppen seg på IS-inspirerte angrep lik det som rammet Sri Lanka i april, der over 250 mennesker ble drept, mener rapportforfatterne.

Nedgangen i terrorangrep i Europa de siste årene kan derfor snart være over, ifølge rapporten. FN advarer mot at risikoen øker for at nye angrep mot «uventede steder» kan skje allerede i år.

Aaron Favila, AP / NTB scanpix

Brenner dyrket mark

I april dukket det opp en video der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærer at IS vil fortsette å utføre internasjonale angrep.

Terrorgruppen har fortsatt et stort antall krigere og bred støtte i både Irak og Syria, ifølge rapporten. IS-tilhengere går jevnlig til angrep på lokalbefolkningen for å opprettholde sitt rykte og underminere lokale myndigheter i regionen.

Blant annet hevder organisasjonen å stå bak brenningen av tusenvis av hektar med dyrket mark i Syria og Irak.

Returnerer til Europa

Rundt 30.000 fremmedkrigere reiste til Syria og Irak for å slutte seg til IS. Opptil 6000 av dem kom fra Europa, ifølge rapporten.

Omtrent en tredjedel er blitt drept, mens en ytterligere tredjedel antas å være fengslet i regionen eller å ha reist videre.

Minst 2000 skal ha vendt hjem til Europa uten hjelp fra myndighetene. Europeiske medlemsstater er bekymret for risikoen for at borgere som er kommet tilbake kan planlegge og gjennomføre terrorangrep i hjemlandene.

Ifølge rapporten har sikkerhetstjenesten i flere europeiske land rapportert om et «relativt høyt antall» avvergede angrep. Faren er også stor for at hjemvendte krigere radikaliseres ytterligere i europeiske fengsler:

«Deres fremtid vil være en internasjonal bekymring i overskuelig fremtid. Noen kan slutte seg til Al-Qaida eller andre terrorgrupper som kan oppstå. Andre vil bli ledere eller radikalisere andre», heter det i rapporten.