Det er ikke meldt om skyting i eller ved bygningen, og det er heller ikke kjent om noen er pågrepet.

Flere av avisas journalister tvitrer at det er et stort politioppbud rundt lokalene, og politihelikoptre sirkler over bygningen.

USA Today ble grunnlagt i 1982 og leses daglig av rundt 2,6 millioner mennesker.