Kenyas finansminister pågrepet for korrupsjon

Korrupsjonen knyttes to store damprosjekter, og Rotich og en rekke andre har i lengre tid vært under etterforskning.

Rotich anklages blant annet for å ha mottatt bestikkelser fra italienske CMC Di Ravenna, som har vært hovedentreprenør i damprosjektene.

Etterforskningen i saken er nå avsluttet. Kenyas riksadvokat Noordin Haji mener at det foreligger tilstrekkelig med beviser for å ta ut tiltale mot Rotich og 27 andre i saken, skriver den kenyanske avisen The Nation.

Mandag utstedte Haji arrestordre på samtlige, blant dem også sjefen for CMC di Ravenna, Paolo Porcelli, og Rotichs statssekretær Kamau Thugge, skriver Reuters. Kort tid etter opplyste kenyansk politi at Rotich var pågrepet.

– De brøt loven om offentlig finansiering under dekke av å utføre legitime kommersielle transaksjoner. Kolossale beløp ble urettmessig og på ulovlig vis utbetalt gjennom en mengde metoder planlagt av tjenestemenn i samarbeid med privatpersoner og institusjoner, sa Haji under en pressekonferanse mandag.

De to damprosjektene har til sammen en prislapp på drøyt 3,8 milliarder kroner, mens det kenyanske finansdepartementet ifølge Haji har tatt opp lån på over 5,2 milliarder kroner for utbyggingen. Hele 1,4 milliarder kroner skal dermed ha forsvunnet som følge av korrupsjon.

Anklagene mot Rotich har lenge vært kjent, men finansministeren nekter selv for å ha gjort noe galt.