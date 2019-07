Angrepet startet da en lastebil full av sprengstoff gikk i lufta rett utenfor inngangen til hovedkvarteret. Eksplosjonen ble utløst av en selvmordsbomber.

Samtidig forsøkte en gruppe væpnende menn å ta seg inn via en sideinngang, opplyser en talsmann for provinsguvernøren. Det er uklart om det er ofre ut over selvmordsangriperen.

Torsdag ettermiddag norsk tid var skytingen fortsatt ikke over. Ingen gruppe eller bevegelse har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.