Demonstranter forvirrer politiet med ny taktikk i Hongkong

Over flere timer forflyttet demonstrantene seg fra bydel til bydel. De reiste provisoriske barrikader i full fart og rev dem like raskt. Deretter bar det videre med buss og metro til neste del av byen.

Taktikken gikk åpenbart ut på å være svært fleksibel i tråd med slagordet «vær som vann». Så snart politiet dukket opp ett sted og begynte å fyre løs med tåregass, så forsvant demonstrantene.

Katt og mus

Ved tidligere massemønstringer har det nærmest vært to blokker som sto mot hverandre og ikke ville vike. Denne søndagen ble det mer kattens lek med musen.

Protestene mot en utleveringslov har preget sommeren i den tidligere britiske kolonien. Gateslagene har rast helg etter helg, og det hele toppet seg da militante aktivister brøt seg inn i den lovgivende forsamlingen, raste inventar og tagget vegger.

Kinas representasjonskontor har sagt at denne oppførselen ikke vil bli tolerert. Søndag meldte et statskontrollert nyhetsbyrå at Kina ikke kommer til å la situasjonen i Hongkong fortsette.

Lar seg ikke skremme

Lørdag brukte politiet tåregass for å tvinge demonstranter vekk fra et av Hongkongs mest populære turistområder, Tsim Sha Tsui.

Mange nektet å holde seg innenfor områdene der myndighetene hadde gitt tillatelse til å demonstrere, noe som igjen førte til sammenstøt med politiet.

For to uker siden ble bygningen der Kinas interessekontor holder til, nedsølt med egg og maling av rasende demonstranter, noe som førte til skjerpede advarsler fra Fastlands-Kina.