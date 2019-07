Guvernøren gjorde narr av orkanofrene. Reaksjonen fra befolkningen ble voldsom.

«Har vi ingen lik vi kan mate folkemengdene med?» Uttalelsen er et eksempel på noe av det som befinner seg i 889 sider med lekkede chatlogger mellom guvernør Ricardo Rosselló og 11 av hans nærmeste rådgivere, melder CNN.

Meldingene ble skrevet på appen Telegram. Der gjør Rosselló narr av homofile, kvinner og journalister. Blant annet refererer han til en navngitt kvinnelig politiker som «hore».

Flere høytstående tjenestepersoner på det amerikanske territoriet har allerede gått av som følge av chatte-skandalen, som har fått kallenavnet «RickyLeaks». Politiet skal nå granske de kontroversielle meldingene.

En dommer har utstedt ransakelsesordre for mobiltelefonene til de medlemmene i samtalen som ennå ikke har gitt telefonene til politiet, sier Kelvin Carrasco, en talsmann for det Puerto Ricos justisdepartement til AP.

Carlos Giusti, AP / NTB scanpix

Hundretusener demonstrerte

Flere hundre tusen mennesker har de siste dagene deltatt i demonstrasjonene i hovedstaden San Juan på den amerikanske karibiske øya.

Chattene ble offentliggjort av Puerto Ricos senter for gravende journalistikk den 13. juli. Siden har protestene pågått i elleve dager på rad. Mandag kveld brukte politiet tåregass for å bryte opp demonstrasjonene, melder Reuters, men demonstrantene fortsatte tirsdag.

Demonstrasjonene skal være en av de største som noen gang har funnet sted på Puerto Rico, ifølge The Washington Post. Avisen skriver at demonstrasjonene følger årevis med korrupsjon og misnøye med øyas regjering.

– Vi stemte på ham fordi han lovet å gi et nytt ansikt til Puerto Ricos politikk og endre ting. Men han har vist seg å være mer av det samme, sa en av demonstrantene, Veronica Caro, til The Washington Post.

Offentliggjøringen av meldingene skal være dråpen som har fått begeret til å renne over for Puertoricanerne.

Alejandro Granadillo, Reuters / NTB scanpix

Nekter å gå av

Rosselló har sagt han ikke vil stille til gjenvalg i 2020. Han har også trådt ned fra rollen som president for det Nye Progressive Partiet (PNP på spansk), men nekter å gå av som guvernør før perioden hans er over. Han har rundt 18 måneder igjen.

Guvernøren får liten støtte fra andre politikere, og Donald Trump er blant dem som har uttrykt sin misnøye med guvernøren.

Den amerikanske presidenten kaller Rosselló «en forferdelig guvernør» og sier «ledelsen er korrupt og inkompetent». Han skal også ha langet ut mot ordføreren i San Juan, som han sier er «enda verre» enn guvernøren, skriver The Guardian.

Jacquelyn Martin, AP / NTB scanpix

Amerikansk territorium

Puerto Rico er et amerikansk territorium og har i 120 år har vært regnet som en del av USA.

Puertoricanere kan ikke stemme ved presidentvalget, men de har en representant uten stemmerett i kongressen i Washington.

Også denne representanten støtter demonstrantenes krav om at guvernøren bør gå av, skriver NTB.

Dennis M. Rivera Pichardo, AP / NTB scanpix

3000 omkomne og enorme ødeleggelser etter orkanen Maria

Korrupsjonsanklagene dreier seg i stor grad om at midler som skulle gå til gjenoppbygging av øya etter den katastrofale orkanen i 2017, ikke er blitt brukt til dette.

Trump har også kommentert denne saken. Presidenten uttalte til reportere i Det hvite hus at pengene som skulle gå til å hjelpe orkanofre og gjenoppbygging, har havnet «i hendene på udugelige og svært korrupte folk».

Carlos Giusti, AP / NTB scanpix

Orkanen Maria kostet nær 3000 mennesker livet og forårsaket skader for rundt 90 milliarder dollar. Stormen er den tredje mest kostbare i USAs historie siden 1900.

Øya, som nå er konkurs, har en gjeld på rundt 70 milliarder dollar. 40 prosent av innbyggerne lever i fattigdom.

– Ingenting har forandret seg, bortsett fra for noen få. Et samlet folk kan oppnå mye, sier en av demonstrantene, Rebecca Claudio, til The Washington Post.