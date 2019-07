Aftonbladet melder at en ung mann ble knivstukket ved Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg i natt like før klokken to.

18-åringen døde senere på sykehuset. Tre personer ble pågrepet i nærheten, to menn og en kvinne. De er mistenkt for ran og mord.

Offeret og en mann til skal ha bli ranet for mobiltelefoner, halskjede og veske. Tyvegodset og det antatte drapsvåpenet er blitt beslaglagt.

Politiet har iverksatt drapsetterforskning.