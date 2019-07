Irans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»

I sin tale under et FN-møte i New York onsdag sa Zarif at iranere er ofre for den mest brutale form for «økonomisk terrorisme» gjennom angrep på uskyldige sivile for å oppnå «illegitime mål».

– De ulovlige sanksjonene representerer den største trusselen mot å oppnå bærekraftige utviklingsmål for Iran og mange av våre naboland, sa han i FN-møtet.

I et intervju med NBC News tidligere denne uken sa imidlertid Zarif at Iran er villig til å forhandle om missilprogrammet mot at USA først slutter å selge våpen, inkludert missiler, til de andre landene i regionen.

Onsdag viste han til Iran-Irak-krigen på 1980-tallet og hvordan Iraks daværende president Saddam Hussein «dusjet» iranske byer med bomber og missiler.

Iran har lenge avvist at landet vil forhandle om missilprogrammet.

Spenningen mellom de to landene har økt betraktelig den siste tiden, blant annet knyttet til at Iran har gått tilbake på viktige deler av atomavtalen.

Zarif ankom New York søndag for å delta på en FN-konferanse om bærekraftig utvikling. Amerikanske myndigheter har innført nye restriksjoner for iranske diplomater som innebærer at Zarif ikke kan gå lenger enn seks kvartaler fra kontoret til Irans FN-delegasjon.