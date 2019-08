Flere sendt til sykehus etter antatt knivangrep i Kristianstad

Politiet fikk varsel om en pågående voldshendelse klokken 11.20 mandag. Politiet sier til SVT at hendelsen har skjedd utendørs, og at det skal ha blitt brukt et våpen.

To personer er anholdt av politiet i forbindelse med hendelsen. Vitner sier til Aftonbladet at flere personer ble angrepet med kniv på åpen gate, men hendelsesforløpet fremstår fremdeles som uklart. Politiet etterforsker saken og gjennomfører vitneavhør.

– Dette er fremdeles en pågående hendelse. Det er som et kjempestort puslespill der vi skal prøve å få et klart bilde av hva som har skjedd, sier Patric Fors ved politiets operasjonssentral til Aftonbladet to timer etter den første meldingen kom til politiet.

Det har vært noe motstridende meldinger om hvor mange som er skadet i hendelsen. En periode opplyste den den svenske AMK-sentralen til Aftonbladet. at fem personer er sendt til sykehus, et tall som også gjengis av SVT. Senere mandag ettermiddag skriver Aftonbladet er antallet skadede er fire.

Skadeomfanget er ikke kjent, men sentralen opplyser at de skadede skal ha vært ved bevissthet.

Ifølge Kristianstadsbladet er en av de skadede en polititjenestemann, men politiet har ikke ønsket å bekrefte dette.

Politiet har sperret av et større området og er på plass med minst ti patruljer, ifølge lokalavisen. Flere eiendommer i området rundt åstedet er gjennomsøkt.

Syv ambulanser har rykket ut etter hendelsen i Kristianstad, som ligger i Skåne. Minst fire av disse har fraktet skadede til sykehus, melder Kristianstadbladet.