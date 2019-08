Minst tre skadet i voldshendelse i Kristianstad

Politiet fikk varsel om en pågående voldshendelse ved Östra Boulevarden ved lunsjtider, ifølge avisa Ekspressen. Politiet sier til SVT at hendelsen har skjedd utendørs, og at det skal ha blitt brukt et våpen.

Det er uklart om den antatte gjerningspersonen er pågrepet. Ifølge Kristianstadsbladet er en av de skadede en polititjenestemann.

Politiet har sperret av et større området og er på plass med minst ti patruljer, ifølge lokalavisen.

– Det er flere skadede, i alle fall tre personer, sier Patric Fors ved politiets operasjonssentral til Aftonbladet. Skadeomfanget er ikke kjent.

Syv ambulanser har rykket ut etter hendelsen i Kristianstad, som ligger i Skåne. Minst fire av disse har fraktet skadede til sykehus, melder Kristianstadbladet.