Moské gjenåpnet i Christchurch

Håndverkere har arbeidet intenst den siste uken for å få Noor- og Linwood-moskeene reparert etter at en gjerningsperson tok seg inn under fredagsbønnen og skjøt og drepte 50 personer og skadet like mange.

Lørdag kunne den ene moskeen åpne dørene igjen. Blant de første besøkende i Noor-moskeen var familien til gjerningsmannens yngste offer, 3 år gamle Mucaad Ibrahim.

Vincent Thian, AP / NTB scanpix

Flere hundre mennesker stoppet ved moskeen Christchurch lørdag for å legge ned blomster eller be etter at politiet fjernet sperringene. Ennå er ikke arbeidet inne i moskeen helt ferdigstilt, der nytt teppe må på plass.

Likevel er mange av sporene etter grusomhetene som fant sted i moskeen fjernet. Nye vinduer er på plass etter at bedende medlemmer av menigheten knuste vinduer da de kastet seg ut for å redde seg unna skuddsalvene fra gjerningspersonens våpen. Kulehull i veggene er tettet og malt over.

Også ved Linwood-moskeen har politiet fjernet sperringene, men der er ikke lokalene åpnet for bønn ennå.

Lørdag gikk folk i tog fra Hagley Park ved Noor-moskeen og gjennom sentrum av byen, et arrangement for kjærlighet, der flere tusen mennesker deltok i stillhet.