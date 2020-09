Europas smittevernråd: Norge nærmer seg røde koronatall

Norges smittetall er på 16,4, ifølge det europeiske smittevernrådet. Dermed nærmer Norge seg grensen vi har satt for at et land skal regnes som rødt.

13 minutter siden

Da Norge åpnet for reiser til Europa 15. juni, bestemte regjeringen at land som hadde flere enn 20 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og flere enn 5 prosent positive prøver i snitt de siste to ukene, skulle være røde land.

Mens man kunne reise til grønne land uten å gå i karantene, beholdt man kravet om karantene for røde land.

