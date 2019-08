– Det er viktig å holde fast ved sin selvrespekt. Jeg kan ikke være formann i et parti der jeg avskjæres fra min mulighet til å få diskutert og prøvd ut min politiske linje som jeg har lagd i et landsmøteforum der jeg er valgt. Takk for mange gode ord, skriver Rasmussen på Twitter.

Rasmussen var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og på nytt fra 2015 til 2019. Han har vært partileder i Venstre siden 2009.