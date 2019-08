Macron før G7-toppmøte: – Vi skal gjøre vårt beste

– Vi oppnår kanskje ikke alt vi ønsker, men vi lover å gjøre vårt beste for å jobbe effektivt for deres sikkerhet, for å skape flere jobber og for å kjempe mot ulikhet, skrev Macron på Twitter.

– Jeg lover å holde dere oppdatert.

Handelskrig

Kampen mot sosial ulikhet er hovedtema for møtet i Biarritz, sørvest i Frankrike, men mye av oppkjøringen har dreid seg om uro knyttet til økonomi og internasjonal handel. Macron og EU-president Donald Tusk har advart Donald Trump mot å starte en ny handelskrig.

– Handelskriger fører til resesjon, mens handelsavtaler gir økonomien et puff, sa EU-president Donald Tusk da han lørdag ankom franske Biarritz der G7-landenes ledere er samlet til toppmøte. Macron kom også med en advarsel til den amerikanske presidenten.

– Målet er å overbevise alle våre partnere om at handelsspenninger er ille for alle, sa Macron i en TV-tale i forkant av møtet, som åpnes med en middag lørdag kveld.

– Et spesielt forhold

Da Trump ankom Frankrike lørdag og ble tatt imot av Macron, var tonen forsonende og samarbeidsvillig, melder Reuters.

– Vi har mye til felles, Emmanuel og jeg. Vi har vært venner lenge. Av og til går vi løs på hverandre litt, men ikke mye. Vi kommer godt overens og har et godt forhold. Jeg tror jeg kan si det er et spesielt forhold, sa Trump.

Et «spesielt forhold» er for øvrig en formulering som vanligvis brukes til å beskrive det transatlantiske forholdet mellom USA og Storbritannia.

– Alt vel så langt. Vi kommer til å oppnå mye denne helgen, sa Trump da han var på plass i Sørvest-Frankrike.

Det franske presidentskapet sier lørdag kveld at de to lederne har «punkter der de kan komme hverandre i møte» når det gjelder Iran, Amazonas og handelspolitikk.

Truet med vintoll

Samtidig var det siste Trump gjorde før han satte seg på flyet til Frankrike, å true med straffetoll på fransk vin. Dette som svar på at Frankrike i juli vedtok å skattlegge amerikanske teknologigiganter som Google, Apple, Facebook og Amazon.

– Svært urettferdig. Dersom de gjør dette, skal vi innføre toll på vinen deres eller gjøre noe annet. Vi skal innføre en toll på fransk vin som ingen har sett maken til, sa Trump.

Tusk lovet at EU ville svare med samme mynt dersom Trump gjør alvor av trusselen.

Varslet opptrapping mot Kina

Trump står fra før midt oppe i en handelskrig med Kina som har fått følger for verdensøkonomien.

USA har så langt innført toll på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar blir ifølge Trump innført innen utgangen av året.

Britenes statsminister Boris Johnson sa at han er svært bekymret for handelen, og at han ikke mener tollavgifter er veien å gå. Selv brexit ikke står på møteplanen i Biarritz, gjentok Johnson budskapet han har kommet med mange ganger denne uken om at backstop-løsningen for irskegrensen må fjernes.

Søndag møter han Tusk på siden av G7-programmet.