Flere republikanere trosset eget parti. Likevel får lærere nå lov til å bære våpen på skolen.

For få måneder siden ble 17 elever og lærere ved en skole i Parkland i Florida skutt og drept av en tidligere elev ved skolen. Skytteren, en 20 år gammel mann, brukte halvautomatisk rifle da han åpnet ild mot ungdommer og lærere.

Nå settes drastiske tiltak i gang for å hindre nye skoleskytinger. Et kontroversielt forslag har vært å la lærere bære våpen. Forrige uke ble dette forslag godkjent, melder flere amerikanske medier.

Forslaget ble godkjent etter en to dager lang debatt om våpenbruk og rasisme, skriver avisen Miami Herald.

Dermed blir Florida den 15. delstaten i USA som tillater at lærere har våpen med seg på jobb.

Valgfritt å bære våpen

Våpenbruk hos lærere fungerer som en utvidelse av programmet som ble iverksatt i fjor, der enkelte skoleansatte fikk tillatelse til å bære våpen. Programmet har nå åpnet for at alle lærere også kan bære våpen, men dette skal gjøres etter eget ønske.

Alberto Carvalho, ved politiet i Miami-Dade fylke, poengterer at mange skoler sannsynligvis ikke vil være med på programmet.

– Jeg setter pris på at lovgivningen tydeliggjør at det er valgfritt og ikke lovpålagt å bære våpen på skolen. Vi i Miami-Dade tror at sikkerhet er politiets ansvar, og at kun politiet bør frakte våpen inn i skolen, sier han til Miami Herald.

Senatet i Florida har godkjent forslaget, og det er nå sendt til guvernør Ron DeSantis. Han har offentlig støttet lovforslaget, og forventes å signere.

Fem republikanere gikk imot eget parti

Debatten om utvidelsen av programmet, kjent som «Guardian Programme», bød på intense og personlige diskusjoner. Mange tok til tårene – deriblant flere afroamerikanske folkevalgte som fremhevet egne erfaringer med rasisme.

Frykten for at minoritetsbarn kan rammes av lærere som forhåndsdømmer dem, var åpenbart reell for mange av debattantene. Det melder avisen The Guardian.

Fem republikanere ble omsider overtalt til å gå imot eget parti og stemme mot forslaget. Likevel talte stemmene til slutt 65–47 for utvidelse av programmet som gjør at lærere får bære våpen.