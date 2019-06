Er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton (71) «verdens farligste mann», slik en spaltist i The Guardian nylig skrev? Er han hauken som drar president Donald Trump med seg ut i en krig mot Iran? Eller er han den erfarne utenrikspolitikeren som kan roe ned en impulsiv og uforutsigbar president?

Mange lurer på dette etter at Trump torsdag ga ordre om å angripe flere iranske mål, for deretter brått å ombestemme seg. Ordren og kontrabeskjeden kom bare timer etter at iranerne hadde skutt ned en amerikansk etterretningsdrone. Hvilke råd hadde kommet fra Bolton?

Iran har gjort en svært stor feil, tvitret Trump om nedskutt drone. Og så var det krise.

Reuters

Likheter med tiden før Irak

Det begynner å bli noen likheter med dagene før angrepet på Irak for 16 år siden, kommenterer bladet Foreign Policy.

John Bolton, mannen med den store hvalrossbarten, er nå som da blant haukene i det republikanske maktapparatet. Han regnes som kunnskapsrik og meget kvikk i toppen. I motsetning til Trump har han også en mannsalders erfaring som slugger og sterkt kontroversiell gjørmebryter i det politiske landskapet i Washington DC.

Ved utbruddet av Irak-krigen i 2003 var John Bolton statssekretær i Utenriksdepartementet. Det var Dick Cheney, visepresidenten til George W. Bush, som ved årtusenskiftet hadde overtalt utenriksminister Colin Powell til å ta Bolton inn i ledelsen av departementet.

«Det jeg da visste om Bolton, var at han ville presse grenser, skape trøbbel med jevne mellomrom og opptre som en elefant i glasshus rundt om i verden», skal Powell senere ha sagt, ifølge The Washington Post.

I dag er Bolton Trumps tredje nasjonale sikkerhetsrådgiver etter forgjengerne Michael Flynn, som fikk sparken etter noen uker, og generalen H. R. McMaster.

Bolton begynte i jobben 9. april i fjor. Allerede måneden etter trakk USA seg fra atomavtalen med Iran, til sterk kritikk fra amerikanernes NATO-allierte i Europa.

Angrer ikke på krigen som var

Mens Donald Trump har kalt Irak-krigen en grov feil av datidens politikere, har Bolton aldri beklaget sin støtte til den. Han står fast på at det var nødvendig å fjerne president Saddam Hussein med makt. Nå regnes han som en hovedarkitekt bak den harde linjen overfor Iran.

Tidligere denne måneden var det Bolton, ikke president Trump, utenriksminister Mike Pompeo, som sto frem og meddelte at USA hadde sendt hangarskipet «Abraham Lincoln», fire B 52-bombefly og 1500 ekstra soldater til Midtøsten for å vise muskler.

Bolton er brannmannssønn fra Baltimore. På det prestisjetunge Yale-universitetet var han en konservativ med arbeiderbakgrunn blant liberale overklassestudenter. Hans uvilje mot liberale eliter skal ha vært med ham siden da, skriver The New Yorker.

Han støttet krigføringen i Vietnam, men deltok ikke selv i den. Han regnet krigen som tapt da han var ferdig med jusstudiene i 1970, og var lite lysten på å risikere livet i Sørøst-Asia, forklarte han senere i en bok.

På post for fire presidenter

John Bolton har siden 1980-tallet tjenestegjort under alle de republikanske presidentene Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush og Donald Trump. Han regnes som grunnleggende skeptisk til å la amerikanske interesser bli vingeklippet av internasjonale organisasjoner.

I sin 16 måneder lange periode som USAs FN-ambassadør, fra oktober 2005 til desember 2006, vakte han oppsikt ved å si at verden godt kunne høvle bort de øverste ti etasjene av det 38 etasjers FN-hovedkvarteret i New York. Flere UD- og etterretningsfolk stilte opp til høringer i Kongressen der de frarådet å gjøre Bolton til FN-ambassadør.

I 2002 hadde han forberedt en tale om at Cuba var i gang med å bygge opp et hemmelig biologisk våpenprogram, til tross for at en analytiker i departementet sa det var ukorrekt. Bolton forsøkte deretter å få analytikeren oppsagt. «Bolton er en sleike oppover- og sparke nedover-type», hevdet etterretningstoppen Carl Ford i en ofte sitert replikk fra høringen.

Intriger som hobby

I perioder med demokratisk styre har Bolton tilbrakt mye av sin tid i en republikansk tenketank. Han har også vært en flittig brukt kommentator i den høyreorienterte TV-stasjonen Fox News og forfatter av hundrevis av polemiske avisartikler.

Hans comeback til maktens korridorer i fjor har gjort det mulig for ham å gjenoppta sin største glede i livet, skriver Graeme Wood i The Atlantic: «Å utmanøvre motstandere i inn- og utland, og trekke USA ut av internasjonale avtaler.»

Han har deltatt i Trumps diplomatiske bestrebelser på å få til avvæpningsavtale med atommakten Nord-Korea, men uten å vinne nordkoreanernes gunst.

Bolton er «et ubrukelig menneske» som jobber for å ødelegge freden og sikkerheten, het det i en uttalelse fra Nord-Koreas utenriksdepartement i mai.

Reuters

Barten stoppet ham

Svært mange medarbeidere har kommet og gått i løpet av Donald Trumps to og halvt år lange tid i Det hvite hus.

John Bolton kunne ha vært med fra starten etter valget i 2016. Han ble nevnt som både utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver. Men Trump skal ha vært lite begeistret for barten hans.

Kilder nær presidenten sa på fullt alvor til The Washington Post at Trump la vekt på medarbeidernes ytre, og at barten kunne være en brems på vei til makten for John Bolton. Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon fortalte det samme til Michael Wolff som skrev boken Fire and Fury (Ild og vrede) om det indre, turbulente livet i Det hvite hus.

Men Trump overvant sin skepsis, og barten til Bolton er blant de mindre problemer i internasjonal politikk akkurat nå.