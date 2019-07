Californias guvernør sier at Trump tilbyr hjelp etter jordskjelv

Newsom anslår at jordskjelvene har kostet delstaten 100 millioner dollar. Trump har tilbudt føderale midler for å gjenoppbygge skadet infrastruktur.

– Han vil forplikte seg langsiktig for å hjelpe oss med gjenoppbyggingen, sier Newsom om Trump.

Det ble erklært unntakstilstand i delstaten etter at et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 7,1 rammet Los Angeles-området fredag kveld. Skjelvet fant sted dagen etter et annet kraftig skjelv i området. Skjelvene er de kraftigste i området på over 20 år.

Siden fredag har det vært omtrent et etterskjelv per minutt i sørlige deler av California, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skadene fra de to skjelvene er imidlertid mindre alvorlige enn fryktet, ifølge beredskapsmyndighetene. Etterskjelv kan imidlertid fortsette å skape problemer. Politisjef Jed McLaughlin i Ridgecrest råder folk til å være «årvåkne» de neste to ukene.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.