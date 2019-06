AP: Nye Venezuela-forhandlinger muligens på Barbados

AP har sine opplysninger fra tre personer med kjennskap til forhandlingene. De sier de ikke kan gå ut offentlig fordi ingen av partene har bekreftet sin deltakelse.

De sier også at det er norske myndigheter som bestemmer hvor en eventuell ny forhandlingsrunde skal finne sted.

Mens Barbados foreløpig er utpekt som foretrukket møtested, sier en kilde i opposisjonen at det ennå arbeides med detaljer, og at samtalene kan flyttes til Norge i siste liten.

Beslutningen om å gjenoppta samtalene skjedde etter at Venezuela løslot 59 colombianere som ifølge menneskerettighetsgrupper ble vilkårlig fengslet i 2016. Løslatelsen fant sted kort etter at FNs menneskerettighetskommissær Michelle Bachelet besøkte landet.

Opposisjonslederen Juan Guaidó nedtoner utsiktene for nye forhandlinger. Han insisterer på at en betingelse for nye samtaler må være at det skrives ut nyvalg i landet, noe president Nicolás Maduro avviser.

Men noen av hans medarbeidere sier at Guaidó presses av USA til ikke å gå fra forhandlingsbordet og dermed gi Maduro en symbolsk seier