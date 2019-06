Tusener marsjerer i Madrid for å redde plan mot forurensning

Den nye konservative ordføreren José Luis Martínez-Almeida hadde som en sine viktigste saker i valgkampen å avvikle planen «Madrid Central», som har som mål å redusere forurensningen i byen ved å begrense biltrafikken.

«Madrid Central» var et av tiltakene som overbeviste EU-kommisjonen om ikke å gå til sak mot Spania på grunn av forurensningen i Madrid og Barcelona, slik de gjorde mot Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

«Færre biler, bedre luft» og «Det nye bystyret er skadelig for din helse» var teksten på noen av bannerne som demonstrantene bar gjennom Madrids gater i 40 graders varme.

Systemet ble iverksatt i november i fjor, og dermed fulgte Madrid i fotsporene til andre storbyer i Europa som har begrenset biltrafikken, som London, Stockholm og Milano.

Men mens disse byene begrenser trafikken ved hjelp av bompenger, innebærer den spanske planen et totalforbud mot mange typer fossilbiler i sentrum.

Martínez-Almeida sier at planen ikke har gjort noe for å redusere forurensningen og bare skaper problemer for folk. Men en miljøgruppe viser til målinger som tyder på at nivået på NO2 i mai var lavere enn i 2018, og det laveste på ti år i mesteparten av byen.