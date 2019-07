En av partene i Jemen-krigen endrer strategi

Millioner av mennesker i Jemen har vært avhengige av å få importert mat og medisiner utenfra via havnebyen Hodeida.

I desember kom et glimt av håp om bedring da en våpenhvileavtale ble signert utenfor Stockholm. Avtalen, som oppfordret til våpenhvile, har vist seg vanskelig å implementere.

Nå har derimot styrker fra Emiratene begynt å trekke seg tilbake.

Til CNN bekrefter en anonym høytstående tjenesteperson fra De forente arabiske emirater at de nå delvis trekker sine styrker ut av Hodeida. Emiratene er en viktig del av den saudiledede koalisjonen.

Tilbaketrekningen fra Hodeida markerer et viktig øyeblikk i den til nå fire år lange krigen, skriver The Guardian.

Samtidig fortsetter konfliktene. Senest tirsdag sa Saudi-Arabia at de har avverget et nytt droneangrep utført av houthi-opprørerne. Den houthi-styrte TV-stasjonen Al Masirah sier at angrepet var rettet mot flyplassen i Abha, mens Saudi-Arabia hevder angrepet som ble avverget, var rettet mot sivile mål.

Fakta: Krigen i Jemen Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. Rundt en tredjedel av dem identifiserer seg som houthier. Houthi-bevegelsen representerer en lokal sjiamuslimsk retning fra nord, som kalles zaidier. Disse ønsker mer selvstyre, bedre rettigheter og mer representasjon i statsapparatet. I 2014 iverksatte houthiene et statskupp mot landets president, Hadi. Dette ble en av de utløsende årsakene til krigen. Hadis regjering ba om hjelp utenfra, noe den fikk av blant andre Saudi-Arabia i mars 2015. En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale houthi-bevegelsen, som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad, Sana, noen måneder tidligere. I tillegg har Saudi-Arabia fått støtte fra blant andre USA og Storbritannia, mens houthiene støttes av Iran. Houthiene har kontroll over deler av landet, inkludert den største byen, Sana, og havnebyen Hodeida.

Fire år med krig

Jemen har vært i krig i over fire år og preget av konflikt mye lenger. Konsekvensene er blitt det FN har kalt verdens største humanitære krise. Millioner av mennesker sulter, rammes av sykdom og blir drevet på flukt.

Om Emiratenes tilbaketrekking fra Hodeida har noen reelle konsekvenser for befolkningen, vil vi først se over tid, mener Karl Schembri, Flyktninghjelpens medierådgiver for Midtøsten.

Han forteller om en befolkning som er utslitt, utsultet og har mistet håp.

– På papiret ser implementeringen av avtalen ut som et godt tegn, men det gjenstår å se hvordan ting utspiller seg i gatene, sier Schembri.

– Jemenittene lider

Schembri forteller at slik situasjonen er nå, er det vanskelig for kollegene hans å nå frem til folk med hjelp.

– De som lider under dette, er jemenittene. Problemene er så omfattende at de er vanskelige å beskrive. Tallene er sjokkerende. 80 prosent av folket trenger hjelp, blant annet i form av mat og husly, sier han.

Schembri var i Jemen senest i februar, to måneder etter at Stockholm-avtalen ble signert. Der møtte han familier som hadde mistet familiemedlemmer. Som hadde mistet håp.

– De spurte: «Hva slags avtale er dette?» De har lite håp om at noe vil forandre seg før de ser det med egne øyne. De kunne ikke se at dette var noe å være håpefull for. Til syvende og sist må likevel beslutningene være politiske. Men det er vanskelig for folk å tro at det hjelper, forteller han.

Emiratene kan ha andre motiver

Om Emiratene trekker seg ut som følge av avtalen i Stockholm eller om de har andre grunner, er altfor tidlig å si, mener Knut S. Vikør, professor i Midtøstens historie ved Universitetet i Bergen.

– Emiratene har sagt de vil konsentrere innsatsen rundt Aden i Sør-Jemen. Hvis det er riktig og de trekker seg ut av felleskampanjen i Hodeida, så betyr det at de legger vekt på egne interesser og lar Saudi-Arabia i stikken, forklarer han.

Det finnes flere potensielle motiver og ulike muligheter for å tolke det som nå skjer.

– Det vil kanskje vise seg om noen dager om de trekker seg helt ut. Det kan hende Emiratene fokuserer mer på trusselen fra Iran. At de vil ha flere soldater tilgjengelige på grunn av sin egen sikkerhetssituasjon, mener professoren.

Hva det betyr for Jemens fremtid, er det for tidlig å si noe om.

– Hvis dette er første steg i en større tilbaketrekning fra Nord-Jemen, så vil krigen gå inn i en ny fase. Men det er altfor tidlig å si, sier Vikør.