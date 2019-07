– Det er ingen tvil om at det er farlig å oppholde seg i leiren, mener kommunikasjonsrådgiver i Leger uten grenser, Karin Ekholm.

Flyktningleiren som ble rammet tirsdag ligger i Tajoura. Den Libyske innenriksministeren Fathi Bashagha har uttalt at regjeringen nå vurderer å stenge flyktningleirer og løslate migranter for å ivareta deres sikkerhet, melder NTB.

ISMAIL ZITOUNY / Reuters /NTB scanpix

– Vi har fryktet at dette kunne skje. De som bor i leiren kan ikke flykte og er ekstremt utsatt. Vi har sagt i flere måneder at flyktningene må evakueres, sier Ekholm.

Også FN har gjentatte ganger uttalt at Libya ikke er et trygt sted for flyktninger og har bedt om at de løslates, melder Reuters.

Onsdag kalte sikkerhetsrådet inn til krisemøte om angrepet, uten at det kom frem til noen felles uttalelse.

FN opplyser også i en rapport torsdag at flyktninger i den angrepne leiren skal ha blitt skutt på av vakter da de forsøkte å komme seg unna angrepene.

Dødstallene ble torsdag oppjustert fra 44 til 53. Minst 130 personer er skadet etter angrepet.

Ismail Zetouni/Reuters /NTB scanpix

Hindret av døde kropper

EU, Frankrike, USA og Norge fordømmer angrepet. Utenriksdepartementet skriver på Twitter at det er et tydelig eksempel på hvordan sivile og flyktninger rammes av krig. De kaller angrepet brutalt og meningsløst.

Ekholm kan fortelle om grusomme tilstander på stedet.

– En av våre libyske leger kom dit midt på natten. Han sa han gikk inn i bygget, men kunne ikke komme videre inn fordi han ble hindret av døde kropper. Han var tilbake i dag og snakket med de overlevende. De er i sjokk. De er redde for et nytt angrep, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

Angrepet beskrives som det blodigste siden opprørsgeneralen Khalifa Haftar i april rullet i gang en offensiv som har til hensikt å erobre Tripoli, melder NTB.

Opprørsgeneralens LNA-milits tok i februar kontroll over det sørlige Libya, men ingen har foreløpig tatt ansvaret for bombingen.

Norge fordømmer det brutale og meningsløse angrepet på et interneringssenter i #Libya. Viser med tydelighet hvordan krig rammer sivile og migranter. Partene må enes om en våpenhvile og fortsette samarbeidet med FN om en politisk løsning. — Utenriksdepartement (@Utenriksdept) July 4, 2019

Granatsplinter landet ved siden av sovende barn

Ekholm forteller at det ikke er første gang leiren utsettes for angrep, men at leiren ble angrepet senest for to måneder siden.

– Splinter fra en granat kom igjennom taket på en bygning der det bor kvinner og barn. Splintene landet kun en meter fra et sovende barn. Det er et under at det gikk bra, forteller Ekholm.

Situasjonen er svært skremmende for menneskene som oppholder seg der, og de opplever mye stress.

– De er allerede urolige fordi de har sittet der lenge og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Noen har sittet der så lenge som to år i leiren. Mange har lite kontakt med ytterverdenen, forteller Ekholm.